Godine 1978. Muhammad Ali tražio je protivnika za, kažu boksači, "easy fight". Nekog, nazovimo ga tako, papka, kojeg će pobijediti bez da se oznoji, tek toliko da zadrži ritam. Izbor je pao na Leona Spinksa, boksača koji u to vrijeme nije imao čak ni ranking i koji je imao problema s alkoholom. Scenarij kao u Rockyju. Svjetski prvak i najbolji boksač svih vremena protiv boksača koji nema čak ni svoje mjesto na tablici i poretku svjetskih boksača.

Ali je izašao iz teškog meča protiv Earnie Shaversa i, kao što smo rekli, tražio je jedan lagani meč. A i meč se prensio izravno na televiziji, što je Ali volio.

Muhammad Ali je bio toliki favorit da mnoge kladionice nisu ni postavile koeficijente. Na ilegalnim kladionicama pobjeda Alija nije se ni valorizirala, dok je pobjeda Spinska bila 100! Uostalom, da vam još pojasnimo, Spinks je samo nekoliko tjedana prije meča s Alijem remizirao s izvjesnim Scottom LeDouxom, koji je bio putopisac.

A onda se dogodilo ono što nitko, pa vjerojatno i Leon Spinks nije mogao sanjati. Spinks je izdržao svih 15 rundi, a kad je službeni spiker objavio da je podijeljenom odlukom sudaca novi svjetski prvak Leon Spinks u dvorani je nastao tajac! S 25 godina postao je svjetski boksački prvak.

- 145–140, 144–141 za Spinksa, 142–143 za Alija - pročitao je spiker u ringu, a komentator gotovo izgubio glas od uzbuđenja.

- Ovo je najveća senzacija u povijesti boksa - vikao je u mikrofon.

Magazin "The Ring" proglasio je borbu najvećim iznenađenjem u povijesti boksa, a 15. rundu najbolju rundu godine.

- To što je Ali uopće izazvao Spinksa i što je pristao boksati bila je senzacija. Kad pogledate s kim je sve Ali boksao, Spinks nije trebao biti niti u planu. Nekim čudom našao se u ringu s Alijem i pobijedio - opisao je taj meč promotor Bob Arum.

Odmah u svlačionici, nakon meča, Ali je dogovorio uzvrat. Sedam mjeseci poslije došlo je do revanša u Superdomeu u New Orleansu. Na stadionu je bilo 72.000 gledatelja, a na televiziji je meč gledalo 90 milijuna ljudi. Prensio je CBS i skinuti su svi rekordi gledanosti.

Između ta dva meča, u tih sedam mjeseci, Spinks je često partijao, pio jako puno alkohola i nije se dobro spremio za uzvrat. S druge strane Ali je bio potpuno spreman i pobijedio. I tu su počeli Spinksovi problemi s alkoholom.

- Dva tjedna prije uzvrata s Alijem Spinks je pozirao u kadi s cigarom u jednoj i bocom šampanjca u drugoj ruci. Odjednom je postao zvijezda i to ga je uništilo. Uoči uzvrata svi smo bili u istom hotelu u New Orleansu. Ulazio sam u lift i vidio Spinska mrtvog pijanog kako spava u liftu. Probudio sam ga na jedvite jade i upitao: "Što radiš? Pa boriš se za dva dana!!". Pogledao me i rekao: "Evo, taman sam došao s posla". Nije imao pojma gdje se nalazi - ispričao je Arum.

Iako je Spinks bio olimpijski pobjednik u Montrealu 1976. godine u legendu je ušao pobjedom protiv Muhammada Alija u jednoj od najvećoj senzaciji u povijesti boksa. Za naslov svjetskog prvaka boksao se još samo jednom, 1981. kada je u trećoj rundi izgubio od Larryja Holmesa.

Boksao je Spinsk do sredine 90-ih, a onda se umirovio s omjerom 26-17-3. Spinks, koji je bio poznat jer nije imao nekoliko prednjih zubiju, postao je omiljen među navijačima. Bio je iznimno dobar karakter i ljudi su ga obožavali. Nakon što se umirovio, vrlo brzo je potrošio sav novac koji je zaradio. Nije imao posla pa je, da bi preživio, čistio svlačionice.

Žalio se na bolove u glavi, ustanovljeno je oštećenje mozga, koje je uzrokovano brojnim udarcima i problemu s alkoholom. Godine 2011. oženio se s Brendom Glur, koja je bila uz njega sve do posljednjih trenutaka. Umro je nakon petogodišnje borbe s rakom prostate u 67. godini.