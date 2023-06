Preminuo prvi čovjek koji je 100 metara trčao ispod 10 sekundi

Međunarodni atletski savez (World Athletics) objavio je kako je u subotu u dobi od 76 godina umro legendarni američki sprinter Jim Hines, prvi čovjek koji je službeno trčao 100 metara ispod 10 sekundi te osvojio naslov olimpijskog pobjednika u Ciudad de Mexicu 1968. godine.

Hines je na prvenstvu SAD-a 1968. godine u Sacramentu 100 metara pretrčao za 9.9 sekundi, no kako se taj rezultat nije mjerio elektronički on mu nije službeno priznat kao prvi ispod 10 sekundi. No, tom se pobjedom kvalificirao za nastup na OI u Ciudad de Mexicu gdje je stigao do zlata s vremenom od 9.95 sekundi izmjerenim elektronički pa je tako postao prvi čovjek koji se spustio ispod 10 sekundi.

To njegovo vrijeme vrijedilo je kao svjetski rekord punih 15 godina, odnosno sve dok Calvin Smith 1983. nije trčao 9.93 sekunde. Osim zlata na 100 metara pojedinačno, Hines je na OI 1968. osvojio zlato i kao član američke štafete na 4x100 metara. Nakon nastupa na OI u Ciudad de Mexicu, Hines je profesionalno bavio američkim nogometom te je u NFL-u igrao za Miami Dolphinse i Kansas City Chiefse.