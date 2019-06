Preokret! Igrač Seville prošao alkotest, neće morati u zatvor?

Bio je toliko pijan da nije mogao hodati ni govoriti, ne zbog nesreće, nego zbog alkohola, izjavili su svjedoci nesreće u kojoj je nogometaš Joao Maleck (20) usmrtio tek vjenčani bračni par, Alejandra Castra (33) i Maríju Peñu (26).

U utorak je održano saslušanje na kojemu je Malecku određen šestomjesečni pritvor. U ponedjeljak je proveo svoju prvu noć u zatvoru Puente Grande u Jaliscu. Njegovi su odvjetnici tražili puštanje, ali odbijeni su. Maleck posjeduje meksičku, francusku i kamerunsku putovnicu, a prije saslušanja obitelj stradalog para je strahovala da bi mogao potplatiti suca, pobjeći iz zemlje i tako izbjeći kaznu.

Upozorenje: video je uznemirujućeg sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Njih više ne možemo vratiti, ali pravda mora pobijediti. Za one koji su stradali na sličan način i da drugi ne stradaju. Koliko ovakvih slučajeva prođe nekažnjeno? - rekli su u strahu da bi sve moglo proći ispod radara jer je riječ o nogometašu Seville.

Ipak, postoji mogućnost da će se Maleck izvući bez odlaska u zatvor. Naime, Maleck je odmah nakon nesreće podvrgnut alkotestu koji je bio negativan. Uzeli su mu kasnije urin pa su ipak pronašli tragove alkohola.

Meksički mediji pišu da bi Maleck mogao na zatvorsku kaznu od četiri od deset godina. Iako se u Meksiku za ubojstvo može dobiti i do 70 godina zatvora, klasifikacija ovog nedjela Joaa Malecka je takva da mu ipak prijete četiri do deset godina zatvora, a postoji mogućnost da se izvuče i samo s novčanom kaznom?!

Nesretni novopečeni bračni par Alejandro i Maria pokopani su u srijedu u Guadalajari.

Vozio je dvostruko brže nego stradali

Podsjetimo, Joao Maleck je sa svojim u skupocjenim Mustangom udario automobil u kojem su bili pedagog i njegova žena, stručnjakinja komunikacijskih znanosti. Bili su na putu do svadbene proslave nakon što su se vjenčali u nedjelju. Nogometaš je vozio brže od 70 km/h, dvostruko većom brzinom nego par kojeg je pokupio. Njihov automobil se od siline udara praktički prepolovio...

Foto: YouTube

Maleck je nakon nesreće podvrgnut alkotestu koji je bio pozitivan, potvrdilo je Državno tužilaštvo, a prenosi španjolski Muchodeporte.

- Državno tužilaštvo zatražit će od suda prvo pritvor, a onda i saslušanje na kojem bi se trebala podignuti optužnica protiv Malecka za ubojstvo dvoje ljudi - poručili su iz Državnog tužilaštva.

Ima tri putovnice, ali iz države više ne može pobjeći

Joao Maleck bio je pod ugovorom s meksičkim prvoligašem Santos Lagunom, a prošle je sezone bio na posudbi u drugoj momčadi Seville. Španjolski velikan je odmah raskinuo ugovor s njim. Maleck je i reprezentativac Meksika do 20 godina.

Otro vídeo (de diferente ángulo) del momento del choque de #JoaoMaleck contra el vehículo en el que viajaba la pareja recién casada. #Zapopan @Meganoticias pic.twitter.com/Iau0bGISzf — Janet Vásquez (@jany_vasquez) 26 June 2019

- Nemamo što reći o tom igraču. Imajte na umu da je on kod nas bio na posudbi, on nije igrač Seville. Nećemo nastaviti s njim suradnju i to smo već priopćili Santosu - rekao je glasnogovornik Seville Juan Ramón Morales za ESPN.

Joao Maleck rođen je u Guadalajari u Meksiku, ali ima kamerunske korijene i francusku putovnicu. Još prije nekoliko tjedana u intervjuu za ESPN rekao je kako je uvjeren da će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022.

- Bez problema mogu promijeniti reprezentaciju, za Meksiko sam igrao samo prijateljske utakmice. Moj je cilj biti u Kataru, ili s Francuskom ili s Meksikom.