Preokret oko Ademija: Kapetan je blizu odlaska u Sloveniju...

Arijan Ademi (33) mogao bi ovog ljeta napustiti Dinamo. Iako ga ugovor s klubom veže do ljeta sljedeće godine, izvjesno je da ga neće odraditi do kraja. To je dio promjena koje Zvonimir Boban želi uvesti u klub. Već smo pisali o tome kako je legendarni "vatreni" najavio uvođenje svojevrsnog "salary capa" u klub, odnosno ograničavanje plaća igrača, gdje bi najviša bila milijun eura bruto.

Ademi je trenutačno jedan od trojice igrača koji imaju veću plaću (tu su i Marko Pjaca te Bruno Petković), a iako su postojale špekulacije da bi se mogao dogovoriti s klubom i smanjiti svoja potraživanja, sada se pojavila informacija da ga želi Maribor, piše Germanijak.

U Sloveniji ga očekuje poznato okruženje jer ondje kao sportski direktor djeluje Mihael Mikić, bivši Dinamov igrač i pomoćni trener u stožeru Damira Krznara. Trener Maribora je bivši Dinamov igrač Boštjan Cesar, a u momčadi je i "mr. derby” Alžirac El Arbi Hillel Soudani, dok je moguć i povratak Petra Stojanovića, reprezentativca Slovenije.

Da je odlazak Ademija u Ljudski vrt vrlo ozbiljna opcija, potvrđuje i činjenica da je Mikić već obavio prve razgovore s njim u Zagrebu te da je, kako piše Germanijak, Ademi jako zainteresiran za tu opciju. Otegotna okolnost mogao bi biti njegov ugovor. Postoji mogućnost da se Ademi dogovori s Dinamom o isplati manjeg iznosa za raskid ugovora, a da mu ostatak isplati Maribor. No, problem bi mogla predstavljati druga godina, jer i Maribor i Ademi žele da suradnja traje više od jedne godine.