Ništa se nije dogodilo ozbiljno. Razmijenilo smo par uvreda, ali to je tako u nogometu. Kad je utakmica završila, poželio mi je sreću i zagrlio me, rekao je Alvaro Morata za španjolske medije nakon što su ga upitali o bliskom susretu s Dujom Ćaletom Carom u pobjedi Španjolske protiv Hrvatske (5-3) u osmini finala Europskog prvenstva.

Dobivao je mnogo uvreda i zvižduka zbog promašaja u prijašnjim utakmicama, a sad je ipak 'proradio' i osvrnuo se o svemu. - Znam koji je razlog zviždanja, nije mi to teško razumjeti. Kad završi Euro, ako sve prođe dobro reći ću nešto o tome jer s tim nemam problema i svega sam svjestan. Nakon Hrvatske su mi svi pljeskali, to je dio nogometa, a tu sve brzo pređe s uvreda na pohvale - rekao je Morata.

Napadač 'furije' zabio je četvrti gol, odnosno prvi u produžetku i poveo reprezentaciju prema ogledu protiv Švicarske. Imao je i jedan 'bliski susret' na terenu sad hrvatskim stoperom Dujom Ćaletom-Carom.

- Ništa ozbiljno se nije dogodilo. Razmijenili smo par uvreda, ali to je tako. Poželio mi je sreću i zagrlio me nakon utakmice, bilo je sjajno. Iskreno, u jednom sam se trenutku prepao da će me napasti. Znate, ona je vrlo jak momak i nije mi bilo svejedno - rekao je Morata.

Bilo kako bilo, Alvaro je uspio razvući osmijeh kod navijača 'furije', a tek sad za njega slijede još veći izazovi na Euru.