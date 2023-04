Prepisao imovinu majci pa žena nakon razvoda neće dobiti baš ništa?! 'Pa u čemu je problem?'

Nogometaš PSG-a i najbolji marokanski igrač Achraf Hakimi (24) trenutačno ne misli samo na nogomet. Tužiteljstvo u francuskom gradu Nanterreu pokrenulo je u ožujku istragu protiv Hakimija nakon izjave jedne djevojke da ju je silovao.

Zbog toga je razvod od Hakimija tražila njegova supruga Hiba Abouk (36), s kojom se oženio 2020. i ima dvoje djece.

Poznata glumica na sudu je zahtijevala pola njegove imovine. Međutim, tamo ju je zatekla vijest da sva njegova imovina navodno glasi na njegovu majku.

- Sud ju je informirao da njen muž 'milijunaš' ništa ne posjeduje. Sva njegova imovina registrirana je na ime njegove majke. Hakimi mjesečno zarađuje milijun eura od PSG-a, ali 80 posto toga uplaćuje se na račun njegove majke. On nema imovinu, automobile, kuće, nakit, pa čak ni odjeću na svoje ime - prenosi portal News 24/7 iz Ugande koji je prvi objavio ovu vijest.

Majka nije imala pojma?!

Oglasila se i nogometaševa majka, Saida Mouh, koja je za marokanske novine Goud otkrila da ni ne zna je li Hakimi prebacio imovinu na njeno ime.

- Ako je išta poduzeo, ja nisam svjesna toga - rekla je Mouh za Morocco World News, prenosi La Gazzetta dello Sport, pa dodala:

- U čemu je problem ako je to istina? Ako moj sin to ne učini, neće se moći riješiti one žene - dovršila je nogometaševa majka, jasno sugerirajući da je žena u pitanju Hiba Abouk.

