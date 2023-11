Presica koja je uzdrmala svijet sporta: 'Imam HIV, povlačim se'

Bio je to najgori osjećaj koji možete zamisliti, smrtna kazna u to vrijeme. Ali iz nekog razloga, kad me nazvao i rekao da će sve biti u redu, povjerovao sam mu, rekao je Larry Bird (66) nakon što mu je preko telefona Magic Johnson među prvima rekao da ima HIV.

Bird je bio šokiran.

- Obožavam košarku. Obožavam se natjecati, uvijek sam jedva čekao da dođem u dvoranu i treniram. Ali to je bio jedini dan u mojem životu kad mi se košarka stvarno više nije igrala - ispričao je svojevremeno.

Earvin 'Magic' Johnson (59) je na presici 7. studenog 1991. obznanio da ima HIV te kako se odmah povlači iz košarke. Bio je to šok za cijelu košarku, ne samo za Birda. Jer, HIV je u to vrijeme, bio nepoznati virus.

- Zbog... HIV virusa koji imam morat ću se danas umoriviti iz Lakersa. Želim razjasniti da nemam bolest AIDS. Moja supruga je dobro, negativna je, nema problema. Planiram nastaviti živjeti dugo i zezati vas kao što sam i dosad, nastaviti sa životom. Sad ću moći iskusiti druge stvari u životu - rekao je Johnson pred novinarima u Inglewoodu u Kaliforniji.

Foto: Profimedia

- Zarazio sam se nakon seksa bez zaštite sa jednom ženom. Problem je što ne mogu sa sigurnošću reći kada se to dogodilo, gdje i s kime točno. Prije nego sam se oženio živio sam poput pravog neženje. U svakom gradu bih imao žensko društvo - ispričao je za Sports Illustrated nedugo nakon što je objavio kraj karijere.

A karijera mu je zaista bila bogata. Već pri ulasku u NBA ligu, smatrali su ga fantastičnim igračem. Los Angeles Lakersi su ga izabrali s prvim pickom drafta 1978., a sa svojih 206 centimetara visine mogao je igrati sve pozicije.

Lakersi su tu sezonu dominirali nošeni briljantnim partijama Johnsona i jednog od najboljih igrača svih vremena Kareema Abdula-Jabbara sve dok se potonji nije ozlijedio usred finala. U šestoj utakmici finala Johnsona je s 'jedinice' prebacio na 'peticu', a ovaj je kao centar zabio 42 poena i uhvatio 15 skokova. Osvojio je NBA finale te postao prvi igrač u povijesti košarke koji je u svojoj prvoj sezoni u NBA ligi postao MVP finala.

Foto: Profimedia

Kroz osamdesete je osvojio čak pet naslova NBA lige, a njegovi Lakersi bili su poznati po krvoločnim bitkama sa Celticsima Larryja Birda. Legendarno rivalstvo koje je podiglo ligu na potpuno novu razinu.

Nastup na Olimpijskim igrama

Kraj rivalstva došao je upravo tok 7. studenog 1991. Johnson se umirovio, ali svejedno je bio nominiran na nadolazeću All-Star utakmicu. Odabran je i za Olimpijske igre 1992. godine u takozvani Dream Team.

U toj je reprezentaciji naišao i na Hrvatsku s Draženom Petrovićem. I svladao je u finalu. Zabio je tad 11 poena sa šest asistencija.

Nakon Olimpijskih igara htio se vratiti u ligu. Odigrao je nekoliko utakmica prije početka sezone, ali i mnogi igrači su se protivili tome. Bojali su se za svoje zdravlje.

Foto: PA/Pixsell

Povratak je ipak dočekao u sezoni 1995./96. kada je za Lakerse odigrao 32 utakmice. Nije to bilo niti približno poetski kako se nadao, jer Lakersi su ispali u konačnici od branitelja naslova Houston Rocketsa.

O svom prvom prekidu karijere osvrnuo se 2011.

- Umirovio sam se jer nisam htio naštetiti igri. Ipak, da sam tada znao sve što znam danas, nikad se ne bih umirovio - ispričao je.

Nakon karijere, Magic je postao aktivist, zagovornik i istine o virusu o kojem je bilo toliko stigme. Bio bi čest gost javnih nastupa u kojima je govorio o važnosti zdravlja i o informiranju o bolestima.

Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas

- Napao je stigmu o HIV-u jednako kao što se borio na terenu. Njegova zaklada 'Magic Johnson' i samo zalaganje natjerali su Kongres i Bijelu kuću da dodatno pomognu u borbi s ovim virusom - napisao je novinar CBS-a Nelson Olivera.