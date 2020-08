I Lovre je, poput mnogih svojih kolega, u i\u0161\u010dekivanju \u0161to \u0107e se doga\u0111ati u idu\u0107oj sezoni. Ugovor ga i dalje ve\u017ee s Aston Villom, i uskoro \u0107e otputovati na prozivku i poku\u0161ati se nametnuti za mjesto me\u0111u vratincama.

- Zna se koji je moj cilj i \u0161to \u017eelim. U najboljim sam godinama i \u017eelim braniti, a ako ne ide, potra\u017eit \u0107u novu sredinu u kojoj \u0107u dobiti priliku. Sigurno je jedino da se ne\u0107u predati i da \u0107u u\u010diniti sve \u0161to je u mojoj mo\u0107i da branim, kako u klubu, tako i u reprezentaciji - kazao je Lovre.

Podsjetimo, Lovre je potpisao ugovor \u017eivota s Aston Villom nakon \u0161to je pet sezona branio na vrhunskom nivou, pet godina za redom bio je najbolji golman lige, tri sezone u HNL-u i dvije u belgijskoj Jupiler ligi, i nakon \u0161to je od Suba\u0161i\u0107a nakon ruskog srebra preuzeo reprezentativnu 'jedinicu'. Potpisao najvrijedniji ugovor od svih hrvatskih golmana u povijesti i to s klubom koji je tra\u017eio put povratka iz Championshipa u Premiership. Lovre je tu vidio svoju priliku za izlazak na scenu koju je oduvijek sanjao, no snovi su jedno, a surova realnost ne\u0161to posve drugo.

Serija nesretnih okolnosti, bizaran potres mozga, kasnije i ozljeda mi\u0161i\u0107a preselili su ga na klupu, i to u trenutku kada se mom\u010dad nakon dugo vremena kompletirala i u\u0161la u seriju pozitivnih rezultata. A kako se mom\u010dad koja pobje\u0111uje u pravilu ne mijenja, Lovre je ostao na klupi. Pet vrhunskih sezona izbrisano je u trenu, izgubio je poziciju prvog golmana u klubu i reprezentaciji i na\u0161ao se u nezavidnoj poziciji.

No kako mu to nije bio prvi takav slu\u010daj u karijeri, Lovre je odlu\u010dio napraviti korak unatrag, da bi napravio dva naprijed, tra\u017eio je od Aston Ville da ga puste na posudbu i ove je zime prihvatio poziv francuskog Tolousea koji je tra\u017eio iskusnog golmana koji \u0107e im pomo\u0107i u o\u010duvanju prvoliga\u0161kog statusa. No nakon par kola istegao je mi\u0161i\u0107, a kad se vratio, pandemija korone je prekinula prvenstvo. Sada je na novom po\u010detku. U Aston Villi ili nekon drugom klubu....