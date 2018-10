'Prestanite mučiti djecu da bi silom stvorili novog Messija!'

Početkom rujna, bivši hrvatski košarkaš Dino Rađa postao je član košarkaške kuće slavnih. Još i prije ovog velikog priznanja, Rađa je otvorio Facebook profil na kojem svaki dan objavljuje raznorazne priče iz života - uglavnom o osobama i događajima koji su ga oblikovali u osobu kakva je danas, a nerijetko prenosi i neke svoje doživljaje.

To je učinio i u petak, kada se odlučio dotaknuti teme roditelja mladih sportaša. Dino Rađa iskazao je svoju frustraciju o načinu na koji danas stvari u sportu funkcioniraju, kako se sve vrti oko 'love' i kako roditelji pokušavaju nasilu od djece napraviti nove Messije, Kukoče...

Roditelji Evo jedne koju moran napisat jer me to godinama mori ali zbog nedavnog dogadjaja bas moran. Izbjegavacu imena... Objavljuje Dino Rađa official u Petak, 26. listopada 2018.

Tekst Dine Rađe prenosimo u cjelosti:

Evo jedne koju moran napisat jer me to godinama mori ali zbog nedavnog dogadjaja bas moran. Izbjegavacu imena jer ne zelin nikome radit niti reklamu niti vridjat. Dakle, zove me prijatelj dobar i pita mogu li popit kavu s jednin roditeljen ciji mali igra balun. Kazen ja njemu da neman nikakve veze s nogometon ali frend je frend i ajde. Nadjemo se mi i lik trazi sponzora. Kaze da ako mali trenira u Nike ili Adidas da ga drugacije gledaju skauti. Ja gledan u nevjerici. Bas si meni nasa tu pricu prodat i kazen ja njemu lipo da to nema veze s vezon. Onako fino ga pokusan osvjestit i kazen da cu prvo pitat nekog prijatelja koji se bavi nogometon ko je mali uopce. I onda nakon par dana shvatin sve. Mali se slika s menon naravno i stavi na instagram da san mu ja menadjer i da smo potpisali ugovor. Tako da ako cujete da se bavin s time apsolutno NIJE ISTINA. Ne zelin se bavit s time niti u kosarci a kamoli tamo di neman pojma. I na kraju cujen da mali i nije bas neki talenat kako mi je prezentirano. Klasika.

To je samo jedan primjer sta danas rade roditelji tin jadnin klincima. Di god dodjes vise po ogradama i deru se na dicu sta tribaju radit. Svi su zavrsili fakultete kosarkaske, nogometne, kondicione i sve druge potrebne za stvaranje igraca. Jadnu dicu maltretiraju psihicki i fizicki u nastojanju da od njih naprave Messija ili Kukoca. Ne razumiju da to tribaju radit klubovi i treneri. Da dici u glavi rade problem jer bidni ne znaju koga ce slusat. Prisustvova san utakmici na Gripama di trener vice klincu da pridje blize u pritisak igracu a roditelj s tribine vice da se makne od njega jer je brzi ovaj. Sad vi meni recite sta je u glavi klincu od 15 godina. Ako ne pridjen izvadice me trener i vikat a ako se ne maknen stari ce mi vikat posli utakmice. I sta mislite sta ce bit od njega. Nista. Ka sta nista nije bilo ni od ovog jer je to dite nestalo s radara ozbiljne kosarke a predispozicije su bile tu. Raznorazni advokati, racunovodje, doktori , mesari, frizerke,zidari i ostali molin vas ostavite dicu na miru. Poticite ih da se bave sporton ali svaka opsesija novcen i uspjehon je totalni promasaj. Sport kojin se bavis moras prvo volit i gustat ic na trening svaki dan. Ipak je to samo igra. Sve ovo drugo dolazi samo od sebe. Neko ko je talentiran se vidi iz aviona. Ali to vi roditelji ne mozete vidit osin ako se niste tin sporton profesionalno bavili.

I jos za kraj jedna bitna stvar i zamjena teza. Menadjeri bi trebali radit za igrace a ne igraci za menadjere.