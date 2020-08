Prestrašio Ajax: Blind se opet uhvatio za prsa i srušio na pod

<p>Stoper<strong> Ajaxa</strong> <strong>Daley Blind </strong>proživio je pravu dramu na kraju prijateljske utakmice s Herthom. Sin legendarnog Dannyja Blinda se uhvatio za prsa i pao na travnjak, a to je izazvalo alarma na Ajaxovoj klupi. Već je od ranije poznato da ovaj stoper ima srčanu manu pa su liječnici brže bolje potrčali prema njemu.</p><p>Blindu se ista stvar dogodila u prosincu prošle godine na utakmici Lige prvaka protiv Valencije. Morao je izaći iz igre, a na pregledima mu je dijagnosticirana upala srčanog mišića zbog čega su mu liječnici ugradili premosnicu (ICD - Implantabilni kardioverter defibrilator). </p><p>U Ajaxu su svjesni koliko to može biti fatalno za život pa nisu htjeli htjeli ništa riskirati, a tijekom povijesti su, nažalost, neki nogometaši preminuli zbog zastoja srca kao što su neprežaljeni Antonio Puerta, Marc Vivien Foe.</p><p>Trener 'kopljanika' Erik ten Hag je nakon utakmice rekao da je Blindu prestao raditi ICD uređaj koji mu kontrolira rad i ritam otkucaja srca pa je zbog toga osjetio bol u prsima. Reprezentativac Nizozemske se sada osjeća dobro...</p><p>Blind (30) je dijete Ajaxove škole, a 2014. godine je, nakon sjajnih nastupa na Svjetskom prvenstvu u Brazilu gdje je njegova reprezentacija bila treća, otišao u Manchester United za 17 milijuna eura. Za 'crvene vragove' skupio je 141 nastup uz šest golova i 10 asistencija. A Ajax se vratio 2018. godine, a u dva mandata ukupno je odigrao 234 utakmice uz deset golova i 14 asistencija.</p><p>Bio je dio sjajne momčadi iz prošle sezone koja je dogurala do polufinala Lige prvaka, a s 'kopljanicima' je osvojio pet naslova prvaka te jedan Kup. U Unitedu je proslavio Europsku ligu te FA Kup i Liga kup.</p><p> </p>