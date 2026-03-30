Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Dok Edin vodi Bosnu prema povijesnom Svjetskom prvenstvu, Amra je njegov najveći oslonac
Dok Bosna i Hercegovina s nestrpljenjem iščekuje odlučujuću utakmicu doigravanja za Svjetsko prvenstvo protiv Italije, oči nacije uprte su u kapetana Edina Džeku. U četrdesetoj godini života, "bosanski dijamant" predvodi svoju reprezentaciju u Zenici u borbi za povijesni plasman.
| Foto: instagram
Foto: instagram
| Foto: instagram
No, dok on na terenu nosi snove milijuna, njegova najveća podrška i oslonac s tribina je supruga Amra Džeko.
| Foto: instagram
Ona je imala vlastitu uspješnu karijeru u Los Angelesu prije nego što je ljubav stavila ispred svega.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Iako su se poznavali od ranije, njihova ljubavna priča službeno je započela 2011. godine u Los Angelesu
| Foto: instagram
Foto instagram
Edin je bio na pripremama s tadašnjim klubom Manchester Cityjem, a Amra je u "gradu anđela" gradila uspješnu karijeru modela i glumice.
| Foto: instagram
Prema njezinim riječima, kliknuli su na prvu, no pred njima su bili veliki izazovi.
| Foto: instagram
Prve četiri godine vezu su održavali na daljinu, na relaciji Los Angeles – Manchester.
| Foto: instagram
Amra je često prelijetala Atlantik kako bi provela vrijeme s Edinom, ponekad ostajući samo 24 sata prije povratka svojim obvezama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Amra je kasnije istaknula kako su, unatoč izazovima i preprekama koje je donosila daljina, oboje znali da se za njihovu vezu vrijedi boriti.
| Foto: instagram
Foto instagram
Smatra da su se upravo kroz taj period upoznali na pravi način, zajedno sazreli te da su te četiri godine bile ključne za čvrstinu njihove veze koja je uslijedila.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ta upornost isplatila se 2016. godine, kada su svoju ljubav okrunili brakom, a Amra se preselila u Europu kako bi zasnovali obitelj.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Prije nego što je postala gospođa Džeko, Amra Silajdžić bila je ime s impresivnim životopisom
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Sa samo šesnaest godina pobijedila je na prestižnom francuskom natjecanju Metropolitan Top Model, što joj je otvorilo vrata pariške modne agencije.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Uskoro se preselila u Sjedinjene Države, gdje je osim manekenske karijere počela graditi i onu glumačku.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Pojavila se u popularnim američkim serijama poput CSI: New York i Entourage, a glumila je i u glazbenim spotovima svjetskih zvijezda kao što su Enrique Iglesias i Blake Shelton.
| Foto: instagram
Manje je poznato da je Amra u mladosti bila i uspješna sportašica, bila je juniorska prvakinja u taekwondou te prvakinja Bosne i Hercegovine u skoku u vis.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njezina svestranost i ambicija vodile su je prema Hollywoodu, no ljubav prema Edinu usmjerila je njezin životni put prema obitelji.
| Foto: instagram
Jedan od najromantičnijih trenutaka njihove veze zbio se na obalama rijeke Une.
| Foto: instagram
Dok je Amra u Bosanskoj krajini snimala film "Ja sam iz Krajine, zemlje kestena", Edin ju je posjećivao, a par je zajedno uživao u ljepotama rijeke.
| Foto: instagram
Foto instagram
Upravo tada, na samom početku veze, odlučili su da će, ako ikada dobiju kćer, nositi ime Una.
| Foto: instagram
Želja im se ispunila 2016. godine rođenjem njihova prvog djeteta
| Foto: instagram
Danas su ponosni roditelji četvero zajedničke djece: kćeri Une, Dalije i Hane te sina Danija.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Amra iz prvog braka sa srbijanskim poduzetnikom Vladimirom Vićentijevićem ima i kćer Sofiju, koju je Edin prihvatio kao svoju
| Foto: instagram
Foto instagram
Obitelj je temelj njihova života, a unatoč selidbama iz Rima, preko Istanbula do Njemačke, gdje Džeko trenutno igra, trude se održati rutinu i zajedništvo.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
*uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram