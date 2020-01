Pa-pa Valverde! Barca mu dala otkaz, stiže bivši šef Betisa...

Nakon tri remija, jednog poraza i pobjede u posljednjih pet utakmica, čelnici Barcelone su odlučili - Ernesto Valverde (55) više nije trener Blaugrane! Klupu će preuzeti bivši trener Betisa Quique Setien (61) koji će potpisati ugovor na dvije i pol godine, a Katalonci će ga predstaviti u utorak.

Prvo rješenje za klupu trebala je biti legenda Barce Xavi Hernandez, ali on je odbio odmah doći zbog toga što je trenutačno trener Al Sadda. Španjolski mediji pisali su da će Setien biti na klupi samo do ljeta, a onda bi ga naslijedio Xavi. No, čelnici Blaugrane su ipak odlučili dati Setienu ugovor na dvije i pol godine.

Baskijski stručnjak je u Kataloniju stigao u lipnju 2017. godine naslijedivši Luisa Enriquea. Osvojio je s klubom dva naslova španjolske lige i Kup 2018. godine, ali navijače i dalje posebno peku ona dva poraza u Ligi prvaka. Prvo ih je Roma 2018. godine izbacila iz četvrtfinala i to nakon što su prvi susret dobili 4-1, ali Džeko i ekipa su ih u uzvratu riješili s 3-0 i prošli u polufinale.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e