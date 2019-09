'Prevario sam Atalantu i Uefu, a Guardiolu sam već pobijedio'

Da je pravi i vrhunski trener, to smo znali. To je jasno dokazao i pokazao puno puta. No nismo znali da je toliko hrabar, da ima tolika "muda". I kad smo mu čestitali na jednom od najvećih trijumfa u karijeri, baš smo mu to poručili. Nasmijao se, sjajno raspoložen nakon "potapanja" Atalante.

- Da, baš treba imati hrabrosti napraviti promjenu formacije prije ovako važne utakmice - počeo je Nenad Bjelica i nastavio:

- Formaciju mijenjam samo u dobru, kad je loše, a vi mijenjate formaciju, onda igračima šaljete lošu poruku. Kad je loše mijenjate samo ako vam nedostaje neki ključni igrač.

Dinamo je protiv Atalante zaigrao u sistemu 3-5-2. Pokazalo se to kao pogodak, ova je utakmica bez ikakve sumnje bila Bjelkin trenerski doktorat. To je trener za europske velikane.

- Otkrit ću vam nešto, u istoj sam formaciji htio zaigrati protiv Benfice u Lisabonu. Već sam to spremio, a onda sam u posljednji trenutak odustao. Osjećao sam da trebamo tako igrati u Lisabonu, ali na kraju nisam to napravio. Sad sam osjetio istu stvar u trbuhu i sam sebi rekao da ćemo sad igrati u toj formaciji. Analitičar Jasmin Osmanović i pomoćnik Rene Poms su napravili sjajne analizu Atalante. Onda smo se naš trojica i Nino Bule dogovorili da ćemo igrati tu formaciju - kaže Bjelica i nastavlja:

- Vidio sam da se u posljednjim utakmicama Serie A momčadi Atalanti suprotstavljaju na takav način, ali sam znao da te momčadi nisu nivo Dinama i da ćemo im moći sjajno parirati s ovom formacijom. Eto, vidite kako je ispalo.

Ispalo je sjajno, nije moglo bolje, a kako su igrači reagirali kad su saznali da se mijenja formacija?

- U ponedjeljak sam im na treningu rekao da ćemo igrati 3-5-2. Odigrali smo 15-ak minuta 11 na 11. Postavio sam u jednu momčad sastav koji je istrčao protiv Talijana. Zaustavili smo igru nekoliko puta, ali je izgledalo jako dobro. Vidio sam kod igrača pozitivnu reakciju. Po govoru tijela kod Petra Stojanovića i Marina Leovca, bilo im je drago što ćemo tako igrati - kaže Bjelica.

Baš je za prvi gol desni bočni Stojanović, asistirao lijevom bočnom Leovcu.

- Svi su bili sjajni. Imao sam ja i plan B. Da ovih 3-5-2 nije dobro izgledalo, samo bih Dilavera pomaknuo u vezni red. Igrali bismo sa dvije "šestice" i s četiri u zadnjoj liniji. No nije bilo potrebe za tim. Nikola Moro je bio perfektan, kako je samo zatvarao sve te koridore - rekao je Bjelica i uz smijeh dodao:

- Malo smo Atalanti lupili lažnjak na Uefinom papiru sa sastavima prije utakmice. Tamo je bila nacrtana formacija 4-3-3.

Igrači su, dakle, dva dana prije utakmice saznali u kakvoj će formaciji igrati. A bili su perfektni.

- Pa Bruno Petković vam je rekao moju filozofiju: 'Jednostavne stvari treba raditi perfektno'. Treba pucati kad imaš priliku za šut, da treba odigrati prvi ili drugi pas kad ste u prilici. Uzeti 'ničiju' loptu, centrirati kad imaš suigrača u prilici - kaže Bjelica, koji je sa svojim stožerom napravio sjajnu analizu Atalante.

- Nisam od onih trenera koji idu secirati svaki najsitniji detalj. Pogledao sam ih nekoliko puta, zapisao važne stvari, napravili smo dobre analize, prenijeli to igračima - rekao je Bjelica, koji je drugo poluvrijeme utakmice Genoa - Atalanta gledao u restoranu na tabletu dok je bio na ručku s obitelji.

Talijani su zasad arhivirani, u Ligi prvaka slijedi Manchester City. Kako li je samo dinamovcima lijepo vidjeti ljestvicu nakon prvoga kola. Naš prvak ispred engleskog prvaka. Obračun na Etihadu je 1. listopada. Nenada Bjelicu čeka Pep Guardiola.

- Veliki trener, donio je puno svojih nogometnih ideja - rekao je Bjelica i osvrnuo se na susrete s Guardiolom.

Igračke, zasad nije bilo trenerskih.

- Igrali smo triput jedan protiv drugog, sva tri puta u Španjolskoj. On je pobijedio dvaput, a ja sam pobijedio jednom. Albacete je na Nou Campu slavio 1-0, bilo je to u svibnju 1995. godine. Kakav sam bio? Dobar, ha, ha. Zabio sam odlučujući gol, prošao sam pored desnog bočnog Alberta Ferrera i zabio gol ocu današnjeg igrača Barcelone Sergija Busquetsa, Carlesu - rekao je Bjelko.

