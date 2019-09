Oršić skuplja potpise suigrača: Lopta će dobiti posebno mjesto

Bila je to perfektna noć za otvaranje natjecanja. Uvijek sam htio igrati ovakvu utakmicu, naravno da mi je drago da sam ostao u Dinamu. Svi dečki su odigrali odlično. Imamo sad HNL, City je za dva tjedna. To je najteži protivnik, ali mi smo Dinamo. Jesam li prerastao klub? Igrač sam Dinama i svaku utakmicu ću davati sve od sebe za plavi dres, rekao je Dani Olmo dan nakon velike pobjede Dinama nad Atalantom 4-0 na otvaranju Lige prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odigrao je Dinamo maestralno i upisao tri velika boda uoči gostovanja kod Manchester Cityja. Ali, nema u Maksimiru nikakve euforije. I igrači i trener Bjelica svjesni su da je pobjeda nad Atalantom samo jedan maleni korak do velikog cilja - proljeća u Europi.

- Zadovoljni smo. Znali smo da možemo, taktički smo se dobro pripremili. Uspjeli smo ono što smo htjeli. Jesmo li spavali? Malo smo umorni, ali to je prvi korak tek, čeka nas još puno posla. Trebamo stati čvrsto na zemlju i nastaviti ovako raditi - rekao je Emir Dilaver i dodao:

- Nismo nikako proslavili, što ćemo slaviti? To su prva tri boda, nije da smo prošli. Trebamo stajati čvrsto na zemlji. Nije to sad nešto previše veliko, 4-0 je lijep rezultat, ali ništa nije gotovo. To je samo trenutak, u nogometu se sve brzo promijeni, treba zadržati fokus i nastaviti raditi ovako. Navijači su bili fantastični. Druge ekipe kada dođu ovdje i dan prije izađu na trening na Maksimiru, onda se malo ugase, nije im to to, ali onda kad dođu naši navijači i kad nas dignu, onda je puno lakše igrati - rekao je Dilaver.

'Tko god dođe na Maksimir ugasi se, a onda se pojave navijači'

- Radujemo se utakmici sa Cityjem. Imamo čast igrati Ligu prvaka. Treba uživati, nismo imali tremu ni protiv Atalante. Nemamo presinga, uvijek su teže kvalifikacije nego turnir baš zbog tog pritiska. Drago nam je da igramo protiv takve momčadi da vidimo gdje stojimo. Protiv svakog imamo šanse, probat ćemo to iskoristiti - dodao je iskusni Dilaver.

Trener Bjelica je samo dva dana prije utakmice svojim igračima rekao da je promijenio formaciju i da će se Atalanti suprotstaviti s tri čovjeka u obrani.

- U ponedjeljak nam je rekao, jednom smo trenirali tu formaciju. Nismo bili baš sigurni u ponedjeljak, ali kasnije nam je pokazao videoanalizu i nakon toga smo znali kakve su nam mogućnosti u tom sustavu. Vidjelo se koliko prostora ima kad se probije prva linija. Pogodio je fenomenalno - hvali stoper Dinama svog šefa.

A Nenad Bjelica nije noćas previše spavao. Nisu ni njegovi igrači, ali su iznenadili šefa i odmorni stigli na trening koji su imali zakazan za četvrtak prijepodne.

- Lijepa koreografija i navijanje bez incidenta. Navijači su bili na nivou momčadi. Ponosan sam i na njih i na igrače, treba tako nastaviti. Oni nam daju vjetar u leđa, uz njih je sve puno lakše. Dinamo može ovo ponoviti, imali smo mi i ranije ovako dobrih utakmica. Iza nas je niz takvih utakmica i nemamo dilemu da ih možemo ponoviti. Idući je Varaždin, on nam je u glavi, a kada dođe City, onda ćemo se pripremati za njih. To je još uvijek daleka budućnost, nisu mi još u glavi - rekao je Nenad Bjelica.

Dinamovci će u slavljenički izlazak u subotu

- Nisam baš previše spavao, ali ne pravim od ovoga veliki spektakl. Odradit ćemo još ovo druženje s medijima, a onda ostaviti ovu pobjedu iza sebe. Pivo? Ne znam jesu li popili dečki, ali bili su iznenađujuće svježi jutros na treningu. Dozvolio sam im izlazak nakon Varaždina, sada smo fokusirani samo na tu utakmicu. Nakon nje mogu izaći i malo proslaviti, popiti jedno, dva piva više. Trener Atalante mi je čestitao, nismo ulazili u neke veće analize - rekao je trener Dinama.

Svi igrači su dali svoj doprinos, odigrali na nivou, ali kao junak pobjede se ističe trostruki strijelac Mislav Oršić. Gotovo sve što je opalio prema Atalantinim vratima je završilo u mreži. Loptu s utakmice za pamćenje je nakon utakmice ponio sa sobom.

- Moramo biti zadovoljni, odigrali smo skoro perfektnu utakmicu. Spavao sam možda samo sat vremena. Od adrenalina nisam mogao oka sklopiti, moram to danas nadoknaditi. Nisam još skupio potpise od svih suigrača, ali sigurno će lopta dobiti neko lijepo mjesto. Dres? Njega ću vjerojatno pokloniti roditeljima - rekao je strijelac hat-tricka Oršić.

Jasno je zašto igrači Dinama i Nenad Bjelica mogli spavati nakon čudesne večeri na Maksimiru. Atalantu su ispratili prema Italiji pobjedom 4-0, zasjeli nakon prvog kola na prvo mjesto svoje skupine u Ligi prvaka, zahvaljujući gol-razlici i ispred Manchester Cityja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Puno je slika koje će nam dugo ostati u sjećanju. Pune maksimirske tribine, slavlje igrača, radost i euforija Nenada Bjelice nakon golova njegovih dečkiju, a onda i taj poredak u kojemu je Dinamo na čelu skupine C. Ali, nema puno vremena za odmor jer već u četvrtak dinamovce čeka novi trening, priprema za domaće prvenstvo i subotnje gostovanje protiv Varaždina. Zaslužili su u Dinamu još danas uživati u velikoj pobjedi, a onda je ostaviti iza sebe, jer na redu su novi izazovi.

Najprije treba riješiti Varaždin i Lokomotivu u Prvoj HNL, a onda 1. listopada odraditi prvo ovogodišnje gostovanje u Ligi prvaka i to na Etihadu kod Manchester Cityja i velikog Pepa Guardiole.