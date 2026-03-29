Obavijesti

Sport

Komentari 0
SKIJAŠKI SKOKOVI NA PLANICI

Prevcu 'za dlaku' izmaknula pobjeda, slavlje Norvežanina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Borut Zivulovic

Lindvik je svoj trijumf ostvario na posljednjem natjecanju sezone skokovima od 238.5 i 231 metar, s ukupno 459.5 bodova.

Admiral

-Norveški skakač Marius Lindvik pobjednik je zadnjega natjecanja sezone Svjetskog kupa u skijaškim letovima na slovenskoj Planici.

 Lindvik je svoj trijumf ostvario na posljednjem natjecanju sezone skokovima od 238.5 i 231 metar, s ukupno 459.5 bodova. Drugo mjesto pripalo je Slovencu Domenu Prevcu, 5.6 bodova iza pobjednika (skokovi od 240.5 i 229.5 metara), dok je posljednje mjesto na postolju zauzeo Norvežanin Johan Andre Forfang skokovima od 232,5 i 219,5 metara (441,3 boda).

FIS Ski Jumping World Cup
Foto: Borut Zivulovic

Prevc je također osvojio Mali Kristalni globus u skijaškim letovima, ispred Austrijanca Stefana Embachera, koji je današnje natjecanje završio na 25. mjestu. Slovenac je prethodno osigurao Veliki Kristalni globus u Svjetskom kupu s 2.148 bodova. Drugi u ukupnom poretku je Japanac Ryoyu Kobayashi s 1.194 boda, a treći Austrijanac Daniel Choffenig s 1.159 bodova.

Domen Prevc je ove zime zaradio nadimak DomEnator. Osvojio je Novogodišnju turneju, dvije zlatne medalje na Olimpijskim igrama, ima naslov svjetskog prvaka u letovima te mali i veliki Kristalni globus.

Najbolji skakač u povijesti skijaških skokova, kako ga je uz Mattija Nykänena opisala međunarodna federacija, potvrdio je rijedak grand-slam uspjeha u samo 363 dana. I čak je pritom nadmašio Finca, kojemu su za ovaj podvig trebale tri godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026