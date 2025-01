Preživio pad u provaliju s 270 m i smrt trenera, sad na utrci prvi put slavio: 'U glavi je bio kaos'

Te 2015. godine vraćao se s treninga u austrijskom Söldenu u društvu slovenskog trenera Drage Grubelnika i pomoćnog trenera Dimitra Hristova. Slovenac je vozio, a bugarski skijaš Albert Popov (27) nije ni slutio da su im to posljednji zajednički trenuci. Grubelnik se spuštao s kombijem, ali je u jednom trenutku izgubio kontroli i sletjeli su u 270 metara duboku provaliju.

Kombi je u potpunosti bio smrskan, činilo se da su preminuli na mjestu, ali sva su trojica preživjela i odmah su prevezeni u bolnicu. No, Grubelnik je ipak podlegao ozljedama dok su tad 17-godišnji Bugarin i pomoćni trener čudom preživjeli.

Tad je trener Hristov slomio oba koljena i nekoliko rebara, a prisjetio se teških trenutaka.

- Ništa nije dalo naslutiti da ni nešto moglo krenuti po zlu. Završili smo trening i u kombiju pričali kako ćemo na put u Finsku, a onda mi je odjednom nestao film. Dan danas ne znam što se dogodilo, samo sam vidio zračni jastuk ispred sebe. Ne mogu vratiti film, ne sjećam se što je bilo posljednje što nam je Drago rekao i nesreću ne bih mogao rekonstruirati. Sjećam se hitne koja je prvo došla po nas i nakon toga bolnice, u glavi mi je bio kaos. Kad sam vidio da sam živ, samo me zanimalo što je s Dragom i Albertom - rekao je.

U bolnici je nakon nesreće proveo deset dana, a mnogo je više sreće od njega imao mladi Albert koji je prošao samo s operacijom gležnja i jagodične kosti pa se moga mnogo brže oporaviti.

- S pomoćnim sam trenerom mnogo pričao o nesreći, iako bih je najradije zaboravio. Najvažnije je da sam ostao živ, a fizički sam se brzo oporavio. Najteže je bilo psihički. Shvatio sam da život mora ići dalje, prihvatio da se neke stvari ne mogu promijeniti. Čini se da se tako moralo dogoditi - rekao je bugarski skijaš.

U tom trenutku to sigurno nije mogao pomisliti, ali je Albert Popov danas čovjek s pobjedom u Svjetskom skijaškom kupu. I to kakva, prva bugarska nakon 45 pobjeda. Sve se to skupilo, godinama se čekao ovaj trenutak i napokon je uspio prijeći preko svega. Za trenera koji je s 39 godine poginuo zbog skijanja, ali i zbog sebe koji je pokazao nevjerojatnu mentalnu snagu i vratio se čudesnim uspjehom.