Priča kao iz bajke! Curacao je najmanja država ikad koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. u zoni Sjeverne i Srednje Amerike te Kariba (CONCACAF) donijele su jednu od najdramatičnijih završnica u povijesti, ispisavši nove nogometne bajke. Dok su tradicionalne sile poput Kostarike i Hondurasa ostale bez plasmana, tri nacije slave povijesni uspjeh. Curaçao, Haiti i Panama osigurali su izravan put na najveću svjetsku smotru koja će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Apsolutni heroji kvalifikacija dolaze s malenog karipskog otoka Curaçao. S populacijom od svega 156.115 stanovnika, ova država postala je najmanja nacija koja se ikada plasirala na Svjetsko prvenstvo, srušivši rekord Islanda (oko 350.000 stanovnika) iz 2018. godine. Put do povijesti osigurali su u trileru posljednjeg kola, odigravši 0-0 na gostovanju kod Jamajke u Kingstonu.

Foto: GILBERT BELLAMY/REUTERS

Utakmica je bila puna napetosti, a Jamajčani su, tražeći pobjedu koja bi ih odvela na Mundijal, čak tri puta pogađali okvir gola. Vrhunac drame dogodio se u sudačkoj nadoknadi kada je sudac dosudio jedanaesterac za domaćine. Činilo se da je san Curaçaa srušen u posljednjim sekundama, no nakon duge provjere putem VAR tehnologije, odluka je poništena. Posljednji sučev zvižduk označio je početak neviđenog slavlja.

Zanimljivo, povijesni uspjeh ostvarili su bez svog izbornika, legendarnog Nizozemca Dicka Advocaata (78), koji je zbog hitnih obiteljskih razloga morao otputovati u Nizozemsku. Unatoč tome, njegova je momčad završila natjecanje kao jedina neporažena reprezentacija u svojoj skupini.

Foto: GILBERT BELLAMY/REUTERS

Jednako impresivnu i emotivnu priču ispisala je reprezentacija Haitija. Pobjedom od 2-0 protiv Nikaragve osigurali su svoj prvi nastup na Svjetskom prvenstvu nakon daleke 1974. godine i turnira u Zapadnoj Njemačkoj. Golove za veliko slavlje postigli su Loicious Deedson i Ruben Providence već u prvom poluvremenu.

Uspjeh je tim veći što je ostvaren u iznimno teškim okolnostima. Zbog političkih nemira i nestabilne sigurnosne situacije u domovini, Haiti je svoje domaće utakmice bio prisiljen igrati na neutralnom terenu – ironično, upravo u Curaçau. Unatoč svim nedaćama, uspjeli su nadmašiti favorite skupine, Honduras i Kostariku, te ispisati jednu od najljepših priča ovih kvalifikacija.

Foto: GILBERT BELLAMY/REUTERS

Treći putnik izravno na Svjetsko prvenstvo je Panama, koja je potvrdila svoj status jedne od stabilnijih reprezentacija u regiji. Uvjerljivom pobjedom od 3-0 nad El Salvadorom osigurali su prvo mjesto u svojoj skupini i drugi nastup na Mundijalu, nakon debija u Rusiji 2018. godine. Golove su postigli César Blackman, Erick Davis i Jose Luis Rodriguez.

Završetak kvalifikacija označio je i bolno prizemljenje za neke od redovitih sudionika. Kostarika, Honduras i Trinidad i Tobago ostali su bez plasmana, dok će Jamajka i Surinam svoju priliku tražiti kroz teške međukonfederacijske dodatne kvalifikacije.

Ovakav rasplet jasno pokazuje kako se nogometna karta svijeta mijenja. Proširenje turnira na 48 momčadi otvorilo je vrata "malima" i omogućilo im da sanjaju snove koji su se donedavno činili nedostižnima. Curaçao i Haiti svoje su snove već ostvarili.