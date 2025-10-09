Prijatelj debitanta 'vatrenih' u Pragu: 'I da osvoji Ligu prvaka, on se ne bi nimalo promijenio'

Među stotinama hrvatskih navijača koji su u četvrtak poslijepodne okupirali središte Praga uoči utakmice protiv Češke naletjeli smo i na prijatelja obitelji Ivana Smolčića (25), koji se nada novim minutama nakon što je debitirao u prošlom dvoboju protiv Farskih Otoka. I ne samo prijatelja.

Pokretanje videa... 02:11 Prag: Beckett irish pub, gdje se hrvatski navijači okupljaju prije utakmice | Video: 24sata/Marko Lukunić/PIXSELL

- Rođen sam u Njemačkoj, moja je pokojna strina sestra njegove bake - objasnio nam je rodbinske veze Nenad Tubić (lijevi na naslovnoj fotografiji), kojega smo uhvatili ispred navijačke baze Becketts Irish Pub u društvu kuma, i koji se među masom isticao po tetovaži vukovarskog Vodotornja na listu.

Kako nam je pojasnio, u kontaktu je s Ivanovim bratom blizancem Hrvojem, bivšim kapetanom Rijeke koji je ovo ljeto preselio u Kocaelispor kod Brune Petkovića.

Prag: Beckett irish pub, gdje se hrvatski navijaci okupljaju prije utakmice | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Hrvoju sam poželio mu da isto dobije poziv u reprezentaciju, s njim sam se prvo povezao. Inače sam hajdukovac, a Ivana sam upoznao na Poljudu poslije utakmice Hajduka i Rijeke. Tu je, nažalost, Rijeka pobijedila. Njegovi su u obitelji uvijek bili ljubazni, javili bismo im se kad bismo dolazili iz Njemačke u Hrvatsku i družili - govori nam obiteljski prijatelj Smolčićevih.

- Uvijek bih Hrvoju govorio da se može javiti ako bilo što treba u vezi prilagodbe na život u Njemačkoj (od 2022. je u frankfurtskom Eintrachtu, op.a.), a s Ivanom nisam imao kontakta prije utakmice. Čuo sam se s njihovim roditeljima.

Hoće li večeras tražiti Smolčićev dres, upitali smo ga.

Zagreb: Hrvaski nogometni reprezetativci odradili trening na Maksimiru | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Volio bih, bilo bi lijepo, ali to nije toliko bitno. Neka opet zaigra za Hrvatsku, da svi budemo ponosni u Njemačkoj, kao i obitelj Smolčić. Oni su pravi momci. I da obojica osvoje Ligu prvaka, ostali bi kakvi jesu jer su ih tako roditelji odgojili. Fenomenalni ljudi - kazao je Nenad Tubić, i za kraj razgovora prognozirao rezultat u Pragu:

- Pobjeđujemo 3-0!