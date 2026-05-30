Prijateljstvo jače od rivalstva! Dinamovac bio kum hajdukovcu

U ponedjeljak su se u Splitu vjenčali nogometaš Hajduka Mihael Žaper (27) i njegova bolja polovica te dugogodišnja djevojka Ivana. Trenutke sa službenog fotografiranja objavio je kum; riječ je o Ivanu Nevistiću (27) koji je trenutačno igrač Dinama, ali je na izlaznim vratima kluba. Dogovorio je osobne uvjete s QPR-om, klubom iz engleskog Championshipa čije će boje braniti već iduće sezone. Zabava i proslava nastavila se dalje u Villi Dalmacije.

Na vjenčanju su bili prisutni dobri prijatelji i sadašnji te nekadašnji suigrači Žapera. Nazočni su bili Ivica Ivušić, Denis Kolinger, Filip Krovinović, Ivan Lučić, Dominik Prpić, Zvonimir Šarlija i Ante Erceg.

Prijateljstvo kumova seže iz mladih dana. Obojica su igrala u omladinskom pogonu Osijeka, samo je Nevistić otišao putem Rijeke 2015. godine, a Žaper je nekoliko sezona proveo u seniorima Osijeka prije nego je otišao u Split 2023. godine. Nevistić je u karijeri igrao još za Muru, Varaždin, Dinamo i Lokomotivu, a Žaper je branio boje Osijeka, Hajduka, Lokomotive i Radomlja.