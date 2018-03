'Prijatelju, srest ćemo se opet kad dođe moj red. Ti me čekaj'

Povremeni srpski reprezentativac Nenad Tomović (30) pet je godina igrao za Fiorentinu i dvije sezone dijelio svlačionicu s tragično preminulim Davideom Astorijem (31).

Srbin je ove sezone prešao u Chievo iz Verone, no to nije utjecalo na njihove odnose koji su i dalje ostali sjajni.

Astori i Tomović dvije godine su skupa igrali zajedno u obrani kluba iz Firenze, najčešće jedan uz drugog. Talijan se, nažalost, nije probudio u nedjelju u Udinama i svijet je ostao u šoku. Tomović je jedva birao riječi koje je prenijela službena stranica Chieva.

- Davide, prijatelju moj. Mogu samo izgovoriti nekoliko riječi... Bio si poseban, bila mi je čast igrati s tobom i biti u tvom društvu. Davide, bio si jedna od najinteligentnijih osoba koje sam ikada sreo. Samo ću ti reći da ćemo se sresti opet i ponovno zajedno popiti čašu vina. Kada dođe moj red, volio bih da me ti tamo čekaš. Baš ti. Tvoj prijatelj, Nenad - dirljiva je poruka srpskog nogometaša.

Podsjećamo, oko 9:30 u nedjelju ujutro maser je otišao provjeriti što je s Astorijem i ušao je u sobu, gdje je pronašao njegovo beživotno tijelo.

Liječničko osoblje nije ga ni pokušalo oživjeti, što upućuje na to da je vjerojatno već satima bio mrtav.

- Tragedija, tuga... Bili smo veliki prijatelji, družili se i izvan terena. Prošle nedjelje smo odigrali utakmicu jedan protiv drugog i razmijenili dresove. Posljednje što mi je rekao bilo je 'čujemo se' jer nam je to bilo normalno. Ne vjerujem da ga više nema - rekao je Tomović za Kurir pa nastavio:

- Mislio sam da je to neka neslana šala, pa on je bio pozitivan, nasmijan i zdrav, tko ga je znao mislio je da se to ne može nikad dogoditi - rekao je Tomović.