LEICESTER U PROBLEMIMA

Prije 10 godina senzacionalno osvojili naslov. Sada im prijeti ispadanje u treću ligu Engleske

Prije deset godina Leicester je na senzacionalan način po prvi puta u svojoj povijesti osvojio Premier ligu, a do kraja sezone će se grčevito boriti kako ne bi od iduće sezone bio dio tamošnje treće lige

Engleskom nogometnom drugoligašu Leicesteru odbijena je žalba te je time potvrđena kazna oduzimanja šest bodova zbog kršenja financijskih pravila u engleskom nogometu.

Neovisno žalbeno vijeće potvrdilo je raniju preporuku neovisne komisije te je Leicester kažnjen jer je prekršio pravila EFL-a o profitu i održivosti poslovanja tijekom sezone 2023./24. Time je Leciester, pet kola prije kraja Championshipa, skliznuo u zonu ispadanja.

Trenutačno je na 22. mjestu ljestvice i u zoni je ispadanja kao i Oxford te Sheffield Wednesday. Ranije je Sheffield Wednesday kažnjen s čak 18 bodova i trenutačno taj sastav na kontu ima minus pet bodova. Prvi klubovi ispred Leicestera na ljestvici su Portsmouth koji ima bod više te West Bromwich koji ima četiri boda više.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
FOTO Bivši osvajač Lige prvaka promijenio grb. Sviđa li vam se?
EVO TKO JE MIJENJAO IDENTITET

FOTO Bivši osvajač Lige prvaka promijenio grb. Sviđa li vam se?

Klubovi, a posebno u posljednje vrijeme, često eksperimentiraju s promjenama grbova. Nerijetko to bude na opći užas navijača koji ostanu ogorčeni promjenama povijesnih obilježja. Među njima je i Marseille

