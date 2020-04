Prije sedam godina plakao zbog besparice, danas je bogataš...

Život bez para u ovoj dobi je smeće, treba mi posao. Čovjek koji je i rekao i napisao, tada razočarani 18-godišnjak bez novca, danas je prvak Europe i 26-godišnji slavni nogometaš sa, procjenjuje se, 7 milijuna eura na računu. Zasad.

Andrew Robertson je možda i najbolji lijevi branič svijeta, a sa Trentom Alexanderom-Arnoldom (21) tvori sigurno najbolji 'bekovski' par planete.

Mladi je Škot u ljeto 2012., prije nego što će ipak upasti u prvu momčad Queens Park Rangersa, bio gorko tužan zbog akutnog propuha u vlastitom novčaniku.

life at this age is rubbish with no money #needajob