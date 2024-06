Prije Srbije suigrač Gvardiola i Kovačića kod - gatare! 'Rekla mu je da se nogomet vraća kući'

Engleski reprezentativac Phil Foden (25) nekoliko je dana uoči Eura posjetio vidovnjakinju Chloe Smith. Foden, suigrač Joška Gvardiola (22) i Matea Kovačića (31), pojavio se kod vidovnjakinje u pratnji trudne supruge Rebecce Cooke, s kojom već ima dvoje djece.

- Bilo mi je zadovoljstvo gatati za Phila i Rebeccu. Oboje su veoma duhovni i dobrodušni ljudi! Imat će puno sreće na svom putu, sigurna sam - kazala je vidovnjakinja za The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Haaland lovi rekord za najviše golova u sezoni, zvijezde Manchester Cityja: 'Srušit će ga' | Video: KanalRi

Smith je vidovnjakinja koja je poznata u Engleskoj, a njezini klijenti su i televizijska voditeljica Helena Skelton, Maura Higgins i glumica Daisy May Cooper.

Prema istom izvoru, par je posjetio vidovnjakinju u pokušaju da pomogne Engleskoj da osvoji Euro, odnosno da "vrate nogomet kući".

- Nadamo se da mu je Chloe rekla da je vidjela da se 'nogomet vraća kući'. Želio je da mu pogleda u budućnost. Mnogi vrhunski igrači provode vrijeme radeći pozitivne vizualizacije prije utakmice u nadi da će to pomoći. Ako ih to opušta i čini da se osjećaju dobro, to može biti samo pozitivno - navodi izvor Suna.

Euro 2024 - England Training | Foto: John Sibley/REUTERS

Zvijezda Manchester CItyja ove je sezone po četvrti put zaredom osvojila naslov prvaka Engleske, a u sezoni je zabio 24 gola. Legenda rivala i bivši reprezentativac Wayne Rooney (38) toliko je bio oduševljen Fodenom da je savjetovao izbornika “gordi Albiona” Garetha Southgate da gradi momčad oko Engleza.

Oni se nalade u skupini C s Dankom, Slovenijom i Srbijom, a prvenstvo otvaraju utakmicom protiv hrvatskih istočnih susjeda.