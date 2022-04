Prijenos dostupan većem broju ljudi: Gdje gledati City - Real

Pred nama je neizvjesna završnica sezone u brojnim prvenstvima, a nakon dva tjedna pauze vraća nam se i Liga prvaka. U svom najsjajnijem ruhu.

Prva utakmica polufinala i odmah megaspektakl. Manchester City će večeras od 21 sat na Etihadu ugostiti Real Madrid u prvom susretu polufinala Lige prvaka. Za mnoge, finale prije finala.

Madriđani su imali pakleni put do polufinala. PSG, Chelsea pa Manchester City. Gore ne može. I bez obzira što je City favorit, Madriđani vjeruju da mogu do finala. S razlogom. No, pitanje je kako će se suprotstaviti Pepovom stroju koji ove sezone melje sve pred sobom.

Real je gotovo tri poluvremena bio u podređenom položaju protiv PSG-a, pa je u posljednjih pola sata uzvratne utakmice utrpao tri gola na krilima čudesnog Benzeme i fantastičnog Modrića i prošao dalje. Visjeli su Španjolci opasno i protiv Chelseaja. Prosuli prednost od 3-1 iz prve utakmice, gubili 3-0 na Bernabeuu, ali čarobnjak Modrić je s već opjevanom vanjskom asistirao Rodrygu koji je zabio za produžetke. Tamo je Benzema novim golom osigurao polufinale.

Real pak ima tu privilegiju da je pet kola prije kraja skupio zalihu od 15 bodova prednosti ispred Barcelone pa je praktički i osigurao naslov prvaka. Ancelotti se tako može u miru posvetiti Cityju. A čeka ga uvjerljivo najteži posao ove sezone. No, ima on svoje adute. Tu je čudesni Benzema, a Luku Modrića ne moramo ni spominjati.

Dirigent madridske momčadi i s 36 godina i čovjek o kojem ovisi jako puno. No, svjestan je i Guardiola da sve počinje od hrvatskog čarobnjaka i pokušat će sve da ga zaustavi.

- Dobro se sjećam što su govorili mnogi stručnjaci na početku sezone. Nisu nam baš bili skloni, ali mi smo evo u polufinalu. Isto tako, do sada smo izbacili dva favorita, PSG i Chelsea. Definitivno se osjećamo sposobnima obavljati kvalitetno posao i dalje - rekao je trener Real Madrida.

Madriđani su sinonim za Ligu prvaka. Čak 13 puta bili su najbolji, a od toga u posljednjih osam godina četiri puta. I upravo zato nikad ih se ne smije otpisati.

- Ovaj dres madridskog Reala je sigurno odgovornost, ali je i naša prednost u odnosu na brojne suparnike koji nas ipak drugačije gledaju. Ja mogu reći da se svi moji igrači osjećaju posebno kada nose dres Reala. Osjećaju da mogu i moraju osvojiti sve. Tako pristupamo ovom polufinalu i završnici Lige prvaka - zaključio je Don Carlo.

City je preživio teror i maltretiranje u Madridu prije dva tjedna pa s minimalnom prednošću izbacio Atletico. Sada ga čeka novi suparnik iz Madrida. Ipak, jači i konkurentniji.

Građani igraju briljantno ove sezone. Imaju bod ispred Liverpoola u Premier ligi pet kola prije kraja i sve u svojim rukama, a uz to mnogi smatraju da je napokon došlo vrijeme da Pep ispuni glavni cilj zbog kojeg je i došao. A to je klempavi trofej. City je prošle sezone izgubio u finalu od Chelseaja, no mnogi smatraju da je ovo 'ta' sezona. Englezi su u osmini finala lakoćom izbacili Sporting, a onda ih je čekao pakao u prethodnoj fazi gdje su u nogometnom ratu uspjeli izbaciti Atletico.

Ovaj dvomeč bit će bitno drugačiji. Očekuje nas susret dvije strašno napadački potentne i moćne momčadi koje će se nadigravati i koje imaju ponajbolje vezne igrače na svijetu. Jednom riječju, čeka nas spektakl. Real i City susreli su se prije dvije godine u osmini finala, a tada su Englezi bili bolji s ukupnih 4-2. Igrali su i polufinale prije šest godina, no tada nije bilo Guardiole. Realu je pobjeda od 1-0 u uzvratu bila dovoljna za finale.

- Nama trebaju dvije iznimne utakmice protiv Reala ako želimo proći dalje. Ako se mora natjecati naša povijest s njihovom onda nemamo nikakve šanse. No, ovo je borba 11 na 11 te naravno da imamo šanse za prolaz - rekao je Guardiola.

Inače, Manchester Cityju je ovo treći nastup u polufinalu, u posljednjih sedam sezona, a na konačnu pobjedu još uvijek čekaju.

- Pokušat ćemo biti svoji u obje utakmice protiv Reala. Igrati kako inače igramo, ali moram priznati da nam je čast što u polufinalu igramo protiv takve ugledne momčadi kao što je Real. Uopće nije potrebno naglašavati koliko imamo jakog suparnika preko puta sebe - dodao je Guardiola.

Pep Guardiola večeras ne može računati na bitne figure u obrani. Joao Cancelo je kartoniran, a za susret su upitni Stones i Walker. S druge strane, Ancelotti muku muči s Alabom i Casemirom. Obojica imaju problema s ozljedom mišića i pitanje je hoće li nastupiti. Don Carlo se nada da hoće, ali bit će to utrka s vremenom. Sigurno neće biti Diaza, Hazarda i Jovića, no oni bi ionako grijali klupu.

Na jednoj strani nevjerojatni Karim Benzema koji je zabio 11 golova u Ligi prvaka ove sezone, neuništivi i čudesni maestro Luka Modrić o kojemu će dosta toga ovisiti večeras, a na drugoj strani mašinerija koju predvode Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Gabriel Jesus... Kladionice favorita vide u građanima na koje je koeficijent 1.50. Realu baš previše i ne vjeruju. Tečaj je šest. Inače, City je i jedan od glavnih favorita za osvajanje Lige prvaka. Tečaj je 2.20, kao i na Liverpool, dok je na Madriđane 7. Nitko im nije vjerovao da mogu srušiti PSG, ni Chelsea. I eto ih u polufinalu. Mogu li napraviti još jedan skalp?

I baš nikakva pozivnica nije potrebna. Hladno piće u ruke, daljinski i pravac naslonjač. Večeras od 21 sat čeka nas prvi čin ovog spektakla. I imamo dobru vijest. Prijenos će biti dostupan većem brojem ljudi. Možete ga pratiti na Areni Sport 1, a uvodna emisija počinje sat vremena prije.

