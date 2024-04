Prijenos uživo: Evo gdje gledati Real Madrid - Manchester City i Arsenal - Bayern München...

Nakon trotjedne stanke vraća nam se Liga prvaka, a večeras je na rasporedu finale prije finala i spektakl za sve nogometne zaljubljenike. Najuspješniji klub u najelitnijem europskom klupskom natjecanju protiv aktualnog osvajača Lige prvaka. Real Madrid protiv Manchester Cityja!

Luka Modrić protiv Kovačića i Gvardiola

Repriza je to nogometnog blockbustera od prošle sezone kada je City u polufinalu pregazio Madriđane 4-0 na Etihadu, dok je u prvoj utakmici na Bernabeuu bilo 1-1. Građani su otišli u finale i okitili se prvim naslovom prvaka u povijesti. Prva četvrtfinalna utakmice počinje u 21 sat uz prijenos na Areni Sport, a ovaj spektakl imat će i djelić hrvatske magije jer za susret konkuriraju trojica naših zvijezda.

Luka Modrić nadat će se minutama s klupe, dok bi Mateo Kovačić trebao krenuti od prve minute. Joško Gvardiol propustio je trening dan uoči utakmice i upitan je za susret, ali otputovao je u Madrid i liječnici će do utakmice procijeniti hoće li nastupiti. Alaba i Courtois neće igrati za Real, dok su kod gostiju otpali Ake i Walker.

- Teško je pobijediti Ancelottija kada su u pitanju trofeji Lige prvaka. Suočiti se s Real Madridom uvijek je težak izazov i to nitko ne može poreći. Oni su izuzetan klub i u ovom natjecanju mogu kontrolirati mnoge stvari s iskustvom koje imaju iz prošlosti - najavio je utakmicu trener Manchester Cityja Pep Guardiola.

Carlo Ancelotti jedan je od najvećih trenera u povijesti i najuspješniji u Ligi prvaka. Osvojio je četiri naslova i pobijedio 114 puta, što je uvjerljivo najviše, a večeras će 200. put voditi svoju momčad u ovom natjecanju.

- To je veliko postignuće. Sjećam se svoje prve utakmice – bila je to protiv Sparte iz Praga kada sam bio u Parmi. Doći do 200 utakmica znači puno. Preživjeti toliko godina u nogometu, pogotovo u mojim godinama, je uspjeh - kazao je legendarni Talijan.

City je protutnjao do četvrtfinala s osam pobjeda i gol razlikom 24-9 u isto toliko utakmica. Građani u Ligi prvaka ne znaju za poraz već 21 utakmicu, a zanimljivo, posljednji im je zadao baš Real u polufinalu u svibnju 2022. godine kada je bilo 3-1. Madriđani su također ove sezone djelovali uvjerljivo, slavili su sedam puta i jednom remizirali.

Bit će to, vjerujemo, još jedan susret za pamćenje između ovih divova koji će se 11. put sučeliti u Ligi prvaka. Prošle sezone City je izbacio španjolskog velikana iz polufinala s 4-0 u drugom susretu (1-1 u prvoj utakmici), dok je prije dvije godine Real izgubio na Etihadu 4-3 pa u uzvratu u drami gubio 1-0, zabio dva gola u nadoknadi i izborio produžetke pa zatim s golom za 3-1 prošao u finale gdje je slavio protiv Liverpoola.

Ništa manje drame neće biti ni u drugom susretu večeri. Arsenal će ugostiti uzdrmani Bayern München koji živi jedne od najtežih dana u novijoj povijesti kluba. Ispali su iz Kupa, praktički se oprostili od naslova u Bundesligi pa im je Liga prvaka jedina nada da spase sezonu. A barem im je Arsenal uvijek bio mušterija. Prije sedam godina izbacili su ga s ukupnih 10-2 iz osmine finala.

Vjerojatno ni sami navijači 'topnika' nisu to mogli zamisliti, ali da, njihova momčad je ogroman favorit protiv bavarskog velikana. Koeficijent na pobjedu Arsenala je 1.70, dok je na Bayern 4.75. Oba trenera imaju na raspolaganju svoje najjače snage.

Utakmica počinje u 21 sat uz prijenos na Areni Sport 3.