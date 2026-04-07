Prijenosi polufinala Kupa su besplatni za sve! Gdje gledati Rijeka - Slaven; Gorica - Dinamo

Ostale su još tri utakmice u Hrvatskom nogometnom kupu, čija će se finale opet igrati na jednu utakmicu, 13. svibnja na Opus Areni u Osijeku, nakon što se u zadnje dvije godine igralo na dvije utakmice. A tko će tamo igrati bit će poznato u srijedu, kad su na dvoboju utakmice polufinala u Rijeci i Velikoj Gorici; igraju Rijeka i Slaven Belupo (16.30), odnosno Gorica i Dinamo (18.30).

Televizijski prijenos tih utakmica bit će, kao i obično, na kanalu MAXSport 1, no za ovu priliku nositelj prava odlučio se i ponuditi utakmice bez naknade svim ljubiteljima domaćeg nogometa, i to tako što će utakmice prenositi i na kanalu MAXSporta na YouTubeu. Dakle, za gledanje polufinala dovoljna vam je bilo kakva internetska veza, neovisno o pružatelju telekomunikacijskih usluga.

Rijeka i Slaven Belupo reprizirat će prošlosezonsko finale, ovaj put samo na Rujevici, gdje će domaćin pokušati napraviti korak prema obrani naslova. Gorica će pokušati prirediti senzaciju i proći u prvi finale Kupa u povijesti kluba. Tko god osvoji ovo natjecanje, imat će povlašten status u Europi jer će ići u kvalifikacije Europske lige. Ako to bude prvak, to će pravo pripasti drugoplasiranom u HNL-u.