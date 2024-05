Prilika za konačnu senzaciju: Riječani pronašli 60.000 eura i dobili domaćinstvo Final Foura!

DINAMOVCI UOČI RIJEKE Ademi: Znam zašto mi je pala forma, Ristovski: Ljudi me zovu gdjegod se pojavio u Zagrebu... Arijan Ademi je rekao: 'Zašto mi je pala forma? Znam zašto je to tako. Ali to je moj razlog, vi vidite i sudite, realno, ne zanima nikoga zašto nisam na razini. Ja znam, ali ne želim govoriti o alibiju'