Primili 29 komada pa zapjevali: Eh, da smo znali za svjetski rekord, pustili bismo im još tri

Znam da pucaju u lijeve rašlje, ali ja to ne mogu braniti, rekao je golman Karlovca Mario Sušec, mesar po struci. Momčad Karlovca izgubila je u Županijskom kupu od Varaždina 29-0, no svejedno su proslavili

<p>Na kraju, kad je već došlo do tako visokog poraza, da smo znali za svjetski rekord, svakako bismo im pustili da zabiju još tri gola pa da za Karlovec zna cijeli svijet, a ne samo Hrvatska – smije se Karlo Tkalec, kapetan Karlovca Ludbreškog, koji je u osmini finala Županijskog nogometnog kupa Varaždinske županije poražen 29-0.</p><p>Oni koji su bili na susretu svjedočili su utakmici u kojoj su prvoligaški igrači Varaždina, koji manje igraju u 1. HNL, razbili člana 3. ŽNL Skupine Ludbreg (sedmi rang hrvatskog nogometa).</p><p><br/> <br/> Varaždinci su bili željni dokazivanja pa ništa nisu prepuštali slučaju.<br/> <br/> - Ne znam što se dogodilo mojim igračima. Je li bila trema ili su bili impresionirani? Jednostavno, prvoligaški igrači su bili željni dokazivanja treneru Toplaku i to su pokazali. Moj golman mi je rekao: "Znam da puca u lijeve rašlje, ali jednostavno ne mogu obraniti" – priča nam Karlo Grgec, mladi trener Karlovca.<br/> <br/> Mnogi su istaknuli da su Karlovčani bili umorni nakon berbi.<br/> <br/> - Ma imali smo i vikend prije berbe. Ma, nisu berbe krive što smo tako uvjerljivo poraženi. Očita je razlika u kvaliteti. I da se jedno razjasni. Trenera Toplaka su prozivali da je razbijač amaterskih momčadi. On ni u jednom trenutku nije likovao. Njegova momčad je odigrala na visokoj razini i svaki sportaš želi što uvjerljivije pobijediti. Svaka čast njemu i njegovim igračima– istaknuo je Grgec.</p><p><br/> <br/> I dok se nogometaši Varaždina profesionalno bave nogometnom, igrači Karlovca nogomet igraju zbog druženja. Poslije domaće utakmice dođe gajba piva i nešto za prigristi, a ponekad se rastegne i harmonika.<br/> <br/> Momčad čine ljudi raznih zanimanja od mesara, strojara pa do geodete i poljoprivrednika. Imaju i tri školarca.<br/> Mesar na vratima Karlovca je Mario Sušec koji je branio prvi dio utakmice protiv Varaždina i primio je čak 14 golova.<br/> <br/> - Uh, ova utakmica će mi ostati u sjećanju cijeli život. Ovo nikad u životu nisam doživio, kao da je Varaždin igrao protiv pionira. Nadam se da se sličan susret neće ubrzo dogoditi – rekla je jedinica Karlovca.</p><p><br/> <br/> Prije susreta on i momci dogovorili su da odigraju bez grubih startova.<br/> <br/> - Ono što nas krasi je čvrsta obrana, a mi smo se dogovorili igramo bez grubosti, da se slučajno ne bi netko od nogometaša Varaždina ozlijedio. Bez obzira što je poraz tako visok, ovo je neprocjenjivo iskustvo za sve moje igrače koji će susret pamtiti cijeli život - rekao je Grgec.<br/> <br/> S njim se slaže i kapetan Tkalec, po struci geodeta.<br/> <br/> - Prilika da igraš na stadionu našeg prvoligaša pruži se jednom u životu. Varaždinci su protiv nas imali mnogo centaršuteva, povratnih lopti i udaraca. Želim im da tom ritmu nastave i u 1. HNL – istaknuo je Tkalec.<br/> <br/> Karlovec trenutačno drži 4. mjesto 3. ŽNL Skupine Ludbreg. Oni su prava klapa na terenu i izvan njega.<br/> <br/> - Mi smo kao obitelj. Važno nam druženje poslije utakmice. Siguran sam da je Varaždin gostovao u Karlovcu da ne bi žedni i gladni išli kući - zaključio je Tkalec.</p>