<p>A kad će drugi set? Zapitali su se mnogi nakon što su vidjeli rezultat utakmice između <strong>Bačke Topole i FCSB-a </strong>u 2. pretkolu Europske lige. Bila je to jedna od najluđih utakmica uopće u ovome natjecanju, a Rumunji su pobijedili nakon 'tie-breaka'. A doslovno se može tako i zaključiti jer je nakon 120 minuta bilo 6-6, a nekadašnji prvak Europe slavio je tek nakon penala.</p><p>FCSB je prije dvije godine izbacio Hajduk iz 3. pretkola, a ovaj put su bili na korak od ispadanja od debitanta u europskim natjecanjima. No Rumunji su u Srbiju došli bez nekoliko igrača koje je poharala korona pa je trener imao svega 14 igrača na raspolaganju, a na gol je morao 19-godišnji<strong> Razvan Ducan</strong> koji je inače četvrti golman. Kao što po samom rezultatu možete pretpostaviti, ovaj mladi Rumunj se nije baš proslavio jer rijetko kojem golmanu se dogodi da primi šest golova na jednoj utakmici, no osim toga, on je bio kriv za tri gola. </p><p>To se baš nije svidjelo komentatoru jedne rumunjske televizije koji je tijekom prijenosa doslovno omalovažavao mladog golmana.</p><p>- Veoma gadne opaske rumunjskog komentatora o Ducanu, četvrtom golmanu FCSB-a koji ima 19 godina i koji je protiv Bačke Topole skrivio tri gola. U prijenosu je između ostaloga rekao: Pitam se bismo li bili bolji da smo utakmicu počeli bez golmana. Nije naša greška što je ovaj mladić želio postati vratar - napisao je na Twitteru poznati rumunjski komentator i sportski novinar Emanuel Rosu.</p><p>Naravno, nije lijepo vidjeti da itko primi toliko golova i da napravi toliko grešaka, ali isto tako nije baš u redu vrijeđati i omalovažavati praktički klinca koji je spletom okolnosti i bez imalo iskustva morao stati na gol. </p><p>Bačka Topola se čak triput vraćala iz zaostatka, a imala je uz to i dva igrača manje. Srpski predstavnik imao je 2-0 golovima Miličevića i Duronjića u tri minute. Rumunji su izjednačili golovima Comana i Mana, a samo minutu poslije Antonić je vratio vodstvo Bačkoj Topoli. Međutim, gosti rade preokret. Prvo je Man izjednačio na 3-3, a zatim su Rumunji došli i do 4-3 autogolom Balaža. No Srbi se nisu predali i golom Tomanovića u 94. minuti izborili su produžetke, a tamo je FCSB dvaput vodio, ali Bačka Topola se nekako uspjela vratiti s dva igrača manje. </p><p>Man je u 105. zabio za 5-4 pa minutu poslije Tumbašević izjednačio na 5-5. Petre je u 108. minuti opet donio vodstvo gostima, ali hrabra Bačka Topola je opet preko Tomanovića u 117. minuti došla do izjednačenja. Regularni dio završio je 6-6, a na kraju su Rumunji bili precizniji u penalima (5-4) i prošli u 3. pretkolo Europske lige.</p>