<p>Trener Hajduka <strong>Boro Primorac</strong> svjestan je da apetiti navijača Hajduka rastu svakom novom dobrom utakmicom i svakom novom pobjedom. Zatekao je Hajduk na koljenima, na šestom mjestu i 10 bodova iz osam kola i u naredne tri utakmice remizirao s Osijekom i slavio na dva gostovanja, u Koprivnici i kod Lokomotive. Protiv Rijek se traži nova dobra utakmica i nova pobjeda...</p><p>- Rijeka je u zadnje vrijeme u jadranskim derbijima imala puno više uspjeha nego Hajduk i to se mora zaustaviti, nadam se već u nedjelju, očekujem puno od te utakmice - kaže iskusni trener, koji neće moći računati na Tonia Teklića.</p><p>- Svi ostali igrači su zdravi, dobro su radili, iako, od planirana tri treninga na glavnom travnjaku mi smo odradili jedan, da ga ne oštetimo... Bit će i kiše u nedjelju i moramo se dobro prilagoditi na te uvjete.</p><p>Pohvalio je Primorac i dobre rezultate oba hrvatska predstavnika u Europskoj ligi.</p><p>- Bio sam sretan sinoć što su i Dinamo i Rijeka igrali dobro, branili su boje našeg nogometa, ali bio bih sretniji da smo i mi igrali u Austriji ili Belgiji, Španjolskoj... Dali su nam dobar primjer kako se može nositi i s velikim protivnicima. Hajduk mora biti u vrhu i pobjeđivati svaku sljedeću utakmicu, najprije protiv Rijeke, koja sada ima dosta iskustva.</p><p>Igranje europskih utakmica nosi iskustvo, ali i umor zbog zgusnutog rasporeda odigravanja utakmica kao i putovanja. Na toj vagi prednosti i nedostataka Primorac vjeruje da će kod Rijeke do izražaja doći prednosti.</p><p>- Iskreno, ja ih očekujem u najboljem svjetlu, igrali su dobro s igračem manje protiv Osijeka, dobro su se nosili protiv Napolija i sinoć protiv Real Sociedada, i ja ih očekujem u dobrom i jakom izdanju, ne bih kalkulirao s njihovim umorom. Svi su klubovi motivirani kad igraju protiv Hajduka. Utakmica je bila dobra, Španjolci su najbolji tehničari na svijetu, bolji od Brazilaca i Argentinaca, a Real Sociedad je na ljestvici ispred Reala, Barcelone, Valencije... Taj remi je fantastičan i za Rijeku i za naš nogomet... Imali su doduše i dosta sreće, branili su se cijelu utakmicu i zabili dva gola iz tri udarca, ali možemo im samo čestitati – kaže Primorac i dodaje:</p><p>- Imaju čvrstu obranu, po desnoj strani ljevaka Murića, iskusnog Andrijaševića, imaju samopouzdanja koje im je dala Europa, igrali su protiv pet, šest jakih klubova i svaka takva utakmica ih je učinila jačima.</p><p>U devet odigranih HNL kola Rijeka je zabila i primila po deset golova, što svjedoči o čvrstoj obrani i opreznoj igri Rožmanove momčadi.</p><p>- Kad nemamo loptu branit ćemo se, a kad je dobijemo igrat ćemo. Imamo adute, zadnjih nekoliko utakmica stalno smo zabijali. Neće to biti vatromet golova, ali bit će ih, jedna, dva... Nadam se i želim vidjeti napredak u mojoj momčadi, i individualno i kolektivno, da budemo jak protivnik svakome u Hrvatskoj.</p><p>Rijeka je opasna iz prekida, zabila je i Španjolcima dva gola, a Hajduku su prekidi bili rak rana u prošlom prvenstvu, pa i na početku ovoga.</p><p>- Radili smo prekide, učinit ćemo sve da bude što manje kornera. Španjolci su kao nacija malo manji od nas, eksperti su za tehniku, ali nisu baš za igru glavom. Mi ćemo raditi na tome da mi imamo prekide i da mi damo golove glavom, kao Caktaš zadnji put...</p><p>Primorac je otkrio i plan utakmice.</p><p>- Zadnjih 20 minuta bili su umorni, igrali su dosta duboko, vidjet ćemo kako će biti u nedjelju. Mi ćemo ući s ritmom, dati maksimum a vjerujem da će ovu utakmicu morati izvući 13-14 igrača. Zadovoljan sam što mi momčad pokazuje, vidim da imaju karakter, entuzijazam i svježinu, da mogu dobro trčati i vjerujem da ćemo to i iskoristiti.</p><p>Zaželjeli su neki i sretan rođendan Primorcu, koji sutra puni 66 godina.</p><p> - Ma pustite moj rođendan bo*ati, to me košta svake godine..., ha, ha, ha...</p>