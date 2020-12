'Zašto sam bio na ledu? Nisam saznao. Bio sam ljut, ali Tudoru i Vukasu ništa neću poručivati'

Nije mi bilo teško, teško je rudarima i samohranim majkama. Ja sam bio plaćen i kad sam bio na štakama, rekao je Stefan Simić, koji je igrao samo 75 minuta kod dvojice bivših trenera. Primorac ga je vrataio

<p>Ako se jednom odluči napisati autobiografsku priču o svojoj karijeri, <strong>Stefan Simić</strong> (25) imat će itekako problema objasniti čitateljima kako je tek iz trećeg pokušaja stigao u <strong>Hajduk</strong>, u klub za koji navija još od djetinjstva, iako je dva puta pakirao stvari i našao stan u Splitu. A još će mu veći problem biti napisati što mu se to događalo u 2020. godini, koju je uglavnom proveo na tribinama, umjesto na terenu.</p><p>Nakon što je odigrao zadnju utakmicu u dresu Hajduka prošle godine protiv Istre, promijenio se trener, a nakon zimske stanke i priprema više se nije vraćao u konkurenciju. Ni kod <strong>Tudora</strong>, a ni kasnije, kod <strong>Vukasa</strong>, ako zanemarimo onaj kup ogled s Graničarom u Županji, koji su odradile rezerve.</p><p>No čim je <strong>Boro Primorac</strong> sjeo na klupu Hajduka, vratio ga je u sastav i Stefan je odradio dvije odlične utakmice u gostujućim pobjedama protiv Slavena i Lokomotive. Sada je opet na početku, u borbi za mjesto u postavi Hajduka, ali i u borbi za mjesto u sastavu reprezentacije Češke za Euro.</p><p><strong>Jeste li saznali zbog čega ste bili na ledu cijelo proljeće?</strong></p><p>- Nikad nisam saznao razlog. Nakon što sam zaliječio ozljedu stopala borio sam se na terenu da pokažem što znam. Došao sam u Hajduk dok je još trener bio Siniša Oreščanin, u međuvremenu se dosta toga promijenilo, došli su novi ljudi, dva nova igrača na mojoj poziciji... Nastavio sam se boriti i evo, na koncu sam se izborio.</p><p><strong>Kako je ovo iskustvo djelovalo na vas osobno?</strong></p><p>- Možda malo glupo zvuči, ali ja sam plaćen da treniram i igram utakmice. Na svakom treningu davao sam maksimum, a na to što nisam igrao utakmice nisam mogao utjecati, to je bila odluka trenera.</p><p><strong>Je li ovo najtežih 11 mjeseci u vašoj karijeri?</strong></p><p>- Nitko ne želi 11 mjeseci na štakama odlaziti po doktorima i na terapije i trenirati, a ne igrati utakmice. Ali ne gledam to kao na nešto teško. Teško je onome tko kopa u rudniku i samohranim majkama, ja sam bio plaćen za to što sam bio na štakama. Zato ne bih rekao da mi je bilo teško, ali da ti padne moral, da si nervozan i ljut, to da. Radio sam i vjerovao da će proći. Svaki trener ima svoje ideje i mišljenje o momčadi, i svatko odgovara za svoje odluke i postupke.</p><p><strong>Želite li poslati neku poruku Tudoru i Vukasu?</strong></p><p>- Ne mislim im ništa poručivati, ne igram nogomet radi njih, nego radi sebe. Ja najprije sebi dokazujem neke stvari na terenu, a ne trenerima.</p><p><strong>Jeste li promislili što vam je ovo trebalo i poželjeli dići ruke i otići iz Hajduka?</strong></p><p>- Ne, nisam. Iako sam bio u lošoj situaciji, imao sam još tri i pol godine ugovora, nadao sam se i vjerovao da će se nešto promijeniti i bio sam fokusiran da taj trenutak dočekam spreman. U kup utakmici u Županji nisam bio spreman, tek sam tjedan dana trenirao s momčadi.</p><p><strong>Kako vam je pristupio trener Primorac?</strong></p><p>- Zahvalan sam mu što je bio korektan prema meni, rekao mi je za prvu utakmicu protiv Osijeka da neće ništa mijenjati i da ne računa na mene, ali da će u reprezentativnoj stanci koja je slijedila dobiti priliku dokazati da mi je mjesto u momčadi.</p><p><strong>Znate li da Didi, kako zovete trenera Primorca, u subotu slavi 66. rođendan. Što ćete mu pokloniti?</strong></p><p>- Vjerujem da bi ga najviše razveselila pobjeda protiv Rijeke dan kasnije.</p><p><strong>Je li vam prednost to što je Rijeka opterećena Europom, putovanjima, utakmicama s Napolijem, Sociedadom....?</strong></p><p>- I prije Osijeka se govorilo o tome pa se na njihovoj igri nije nimalo osjetilo igranje u Europi. Bit će oni i spremni i motivirani...</p><p><strong>Povratak u momčad i pobjedu u Koprivnici doživjeli ste jako emotivno?</strong></p><p>- Želio sam zahvaliti svima, od obitelji, preko djevojke, do liječnika, fizioterapeuta, kondicijskih trenera... Svima koji su bili uz mene.</p><p><strong>Je li otac vaš najveći navijač?</strong></p><p>- Je, najveća podrška, ali je on ujedno i najkritičniji.</p><p><strong>Kako je on proživio razdoblje u kome niste igrali?</strong></p><p>- Jako teško, njemu je bilo teže nego meni. Bio je daleko, ja sam isprva bio ozlijeđen, nakon toga se pojavio i problem s koronom, nisam igrao... Bila je ovo dosta teška godina za njega.</p><p><strong>Slažete li se i vi da je ova momčad Hajduka puno bolja od igara i rezultata koje postiže?</strong></p><p>- Slažem se, a isto mislimo svi, i igrači, i stožer, i cijeli Split... I to ne samo da mislimo, nego to i znamo. Dosta dugo smo bili prvi i drugi na ljestvici u prošloj sezoni, hvatali smo Dinamo, a to znači da možemo. I sve ovisi o nama, imamo sve uvjete da to i napravimo... Iza nas su dvije pobjede, a protiv neugodne Rijeke spremni smo i za treću. Žao mi je što neće biti gledatelja na tribinama koji su naša velika podrška, ali moramo se na to naviknuti.</p><p><strong>Jeste li vi i Vušković tandem stopera Hajduka za proljetni dio sezone?</strong></p><p>- Mario je jako dobar igrač, mlad, vrijedan, dobro radi, a tko će igrati to će odlučiti trener. Ima nas jako puno, konkurencija na mjestu stopera je jaka, još nam se vraća i Božo Mikulić. Vidjet ćemo.</p><p><strong>Kako ste prihvatili odluku predsjednika da morate sami čistiti svlačionicu?</strong></p><p>- Normalno, ne smatram to kaznom.</p><p><strong>Nadate li se mjestu u reprezentaciji Češke na Euru?</strong></p><p>- Bilo bi lijepo da život ide onako kako zamisliš, ali uvijek ima prepreka. U studenom prošle godine bio sam reprezentativac, ali ja sam ispao iz konkurencije jer nisam igrao u klubu, što je i normalno, a Euro se pomakao. Dosta sam u pauzi radio na sebi i kad uhvatim kontinuitet, a pogotovo ako budu dobri rezultati, mogu se nadati i povratku u reprezentaciju.</p><p><strong>Nedavno ste na društvenoj mreži objavili fotografiju s upitnikom, kao da se pitate što se čeka, dajte mi odgovor.... Što ste mislili tim upitnikom?</strong></p><p>- Ništa posebno, fotografiju sam objavio u 8 ujutro, tko će još o tekstu misliti, pa sam stavio upitnik, ha, ha, ha...</p>