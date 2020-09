Prince nakon gola po mobitel za selfie, gledatelji pali na testu! Maske su nosili samo policajci...

Mama stalno zove, pita kad ću doma, haha. Tu sam već više od tri godine i nedostajem im. A ime Prince nose oni koji su iz kraljevske obitelji, priča Ampem. Tomić jeizgubio i drugi put u svom Šibeniku, Lokomotivino pojačanje iz Atletica opet kiksao

<p>Bilo je to još 24. ožujka 2012. Suparnik je na Šubićevcu bio Zagreb, pobjednički je gol pred 800 gledatelja zabio Željko Malčić u 84. minuti iz penala, a na klupi Šibenika sjedio je - <strong>Goran Tomić</strong>. Bila je to zadnja Šibenikova prvoligaška pobjeda do večeras.</p><p>Danas, 3100 dana kasnije, Šibenik opet slavi pobjedu u 1. HNL. Ovaj put <strong>Goran Tomić</strong> bio je na gostujućoj klupi, Lokomotivinoj, izgubio je i drugi put u nekoliko mjeseci u svom Šibeniku (nakon poraza od Rijeke u finalu Kupa), a junak je - ganski princ. <strong>Prince Ampem</strong>. Koji je, baš kao Malčić prije osam i pol godina, zabio gol za pobjedu (3-2) u 84. minuti!</p><p>Bio mu je to drugi u večeri, a nakon prvoga izveo je svojevrsni šou. Otrčao je do skupljača lopti koji mu je čuvao mobitel, uzeo svoj pametni telefon u ruke, pričekao suigrače čestitare i opalio selfie.</p><p>Ampem je u Šibeniku više od tri godine i uživa. Nije izrazio želju za odlaskom nakon odlične sezone u 2. HNL.</p><p>- Baš miran gradić s jednostavnim ljudima. Zapravo, u cijeloj Hrvatskoj su ljudi takvi. Tu sam već toliko dugo da sam upoznao "dušu grada" i prihvatio mentalitet. Doručak, trening, šetnjica, kavica na plaži Banj, tu i tamo koji izlazak. Djevojke su vam prekrasne - govorio nam je krilni napadač ljetos.</p><p>I tijekom korona lockouta ostao je u Šibeniku.</p><p>- Bilo mi je nevjerojatno dosadno. Trenirao sam svaki dan i ubio dio vremena, ali nisam ni sanjao da ću ovdje ostati tako dugo.</p><p>Naučio je u tri godine nekoliko hrvatskih riječi. Može se sporazumjeti.</p><p>- Molim te, hvala, bok, dobro jutro... Klasika. Znam i reći "vidimo se" kad nekog predriblam, to mi je dovoljno, haha.</p><p>Ganac dolazi iz Sunyanija, gradića koji je na lošem glasu zbog dječjeg rada i trgovine ljudima. Mahom te siromašne obitelji dolaze iz Burkine Faso i rade na plantažama. </p><p>- Moje djetinjstvo nije bilo takvo, dapače. Dolazim iz jedne fine obitelji, imao sam potporu roditelja u svemu i mogu reći da mi je u domovini bilo baš zabavno. Ipak, htio sam se ozbiljnije baviti nogometom, a to sam mogao samo u Europi. Ipak, mama stalno zove, pita kad ću doma, haha. Tu sam već više od tri godine i nedostajem im.</p><p>Ampem je u Hrvatsku stigao - slučajno. </p><p>- Prvo europsko iskustvo imao sam u akademiji Red Bull Salzburga. Bila je to dobra generacija i igrao sam s igračima poput Dominika Szoboszlaija (19) kojeg ste prošle sezone mogli gledati u Ligi prvaka. U Austriji me spazio Darko Nejašmić (otac istoimenog igrača Hajduka, op. a.) i on do danas brine o mojoj karijeri - objašnjava Prince.</p><p>Zovu ga "šibenskim Boatengom", više zbog toga što su imenjaci, nego zbog stila igre. Pa otkud ime Prince? Često je u Gani...</p><p>- Ne smeta me što me zovu tako, super mi je to. Ime Prince u Gani se daje ako potječeš iz kraljevske obitelji, barem su mi tako rekli - smije se brzanac pa ističe svoje uzore:</p><p>- To su Messi, Neymar i Hazard. Naravno, tu je i <strong>Michael Essien</strong>. On kod nas ima zvjezdani status, osvajao je Ligu prvaka, igrao u Chelseaju i Realu, baš je faca. </p><p>U brojnim razgovorima s afričkim nogometašima često smo mogli čuti da im nedostaje tamošnja kuhinja. Ni Ampem nije baš lud za sarmom, ili ćevapima, ali obožava...</p><p>- Pomfrit s piletinom! Kako je to dobro, nenormalno je koliko to ljudi ovdje jedu. Ni ja nisam iznimka.</p><p>S druge strane, jedan od Lokomotivinih stranaca opet je razočarao. <strong>Alex Dos Santos</strong> došao je kao dio trampe sa Ivu Grbića iz madridsko Atletica, gdje je bio treći golman. U debiju mu je Kristijan Lovrić uvalio dva komada iz slobodnih udaraca (kod jednog je Alex loše reagirao), a danas je primio tri, od čega je Šibeniku poklonio drugi, kada je Deni Jurić zabio za 2-1.</p><p>Šibenik je, eto, nakon pet utakmica na tablici u društvu Osijeka i Lokomotive i odlijepio se s dna. Ktome, valjda stiže i kapital iz Kolumbije i opet je na redu lijepa šibenska nogometna priča.</p><p>Bila je to i prva utakmica HNL-a ove sezone s gledateljima. HNS i Stožer dopustili su trećinu kapaciteta, uz pridržavanje epidemioloških mjera. Ali ništa od toga, gledatelji na Šubićevcu nisu položili test.</p><p>Nakupili su se na jednom mjestu, a maske nije nosio gotovo nitko osim policajaca. Nastave li i na drugim stadionima tako, brzo će se opet promijeniti odluka i zatvoriti tribine...</p>