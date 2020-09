Ludnica na Šubićevcu! Prince se probudio za premijerno slavlje

Nakon tri poraza i remija, Šibenčani su došli i do premijerne pobjede u ovoj sezoni! Na Šubićevcu su slomili Lokomotivu 3-2 (2-1), raspoložen je bio Prince Ampem, ali pričat će se i o VAR-u u ovom susretu

<p>'Poljubi zemlju po kojoj hodaš', orilo se sa razglasa na Šubićevcu nakon velike pobjede novopečenog prvoligaša protiv <strong>Lokomotive </strong>i premijernom trobodu u sezoni! Odličnu su utakmicu odigrali izabranici <strong>Krunoslava Rendulića </strong>i na kraju slavili sa 3-2 (2-1), a napokon se probudio i <strong>Prince Ampem </strong>koji je pokazao ono što je pokazivao na drugoligaškim terenima.</p><p>Rezervirano su obje momčadi krenule u prvo poluvrijeme, ali vidjelo se da bi spomenuti Prince danas mogao pokazati ono što je pokazivao na drugoligaškim terenima. U 11. je zabio svoj premijerni gol u elitnom rangu hrvatskog nogometa na asistenciju Denija <strong>Jurića </strong>.</p><p>Nekoliko je puta sudac <strong>Mario Zebec </strong>iz Cestice kraj Varaždina provjeravao VAR u ovom susretu, ali svaki je put ostao vjeran svojim odlukama. Tako je odlučio da u 18. minuti nema penala za Lokomotivu, a u 34. minuti <strong>Kallaku </strong>je zabio nakon kombinacije s Ćužeom. Provjeravao je tad VAR Zebec za mogući penal za Šibenik i poništenje gola, ali pokazao je na centar. </p><p>U 40. minuti Šibenik ipak dolazi u vodstvo, <strong>Deni Jurić </strong>iskorištava neobjašnjivu grešku golmana <strong>Alexa Dos Santosa</strong> za 2-1. Donedavno treći golman madridskog <strong>Atletica</strong> napravio je ogromnu grešku i poklonio gol domaćima, a nekoliko trenutaka kasnije obranio je 'mrtvaca' Ampemu s pet metara. </p><p>Domaći su dominirali u nastavku, ali prekinuo ih je u tome <strong>Sammir </strong>koji je glavom poentirao u 69. minuti. No, hrabri Šibenčani nošeni pjesmom svojih Funcuta nisu se predavali te su na pogon probuđenog Ampema u 84. minuti stigli do velikog slavlja. Provjeravao je sudac Zebec nakon toga opet VAR snimku, jer je lopta na putu prema golu okrznula Laću koji je bio u zaleđu, ali odlučio je Zebec da to nije utjecalo na igru.</p>