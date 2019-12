Pripremao ga Badr Hari: Glavu ću mu otkinuti pa idemo popiti

Liječnički pregled, vaganje i medijske obaveze odradio je Antonio Plazibat (25) dan prije borbe. Imao je natrpan raspored, ali uhvatio je vremena i za nas.

- Evo samo da nešto pojedem - javio nam se hrvatski borac iz nizozemskog Arnhema. Ipak je trebalo nešto pojesti nakon napornog jutra.

Pred našim kickboksačem (16-2 u karijeri, 2-0 Glory) možda je i najveća borba u karijeri i prilika da uđe u uži krug boraca za titulu. Iako sam kaže da mu to još nije imperativ, pobjeda protiv iskusnog Jahfarra Wilnisa (33) bi mu sigurno dala ogroman poguranac za budućnost.

- Odradio sam sve kako treba i pripreme su prošle super. Mislim da nikada u karijeri nisam bio spremniji. Pripremao sam se i trenirao s Badr Harijem. Naravno da ima mjesta za napredak, u ovoj borbi moram pokazati što znam i nadam se da će biti još jedna pobjeda u nizu - kazao nam je splitski borac koji ima dvije pobjede u Gloryju..

On će se boriti na Glory Colissionu 2 u Arnhemu, možda i na najboljem 'eventu' ove organizacije u ovome desetljeću jer će se na njemu za teškašku titulu boriti sjajni Rico Verhoeven i legendarni Marokanac Badr Hari. No vratimo se mi na našeg Antonija. Protivnik mu je iskusni Surinamac Jahfarr Wilnis (30-10 u karijeri) koji je već desetak godina u ovoj organizaciji i riječ je o renomiranom imenu ovog sporta.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

- Jahfarr je zaista jedan top borac, ali već je duže vrijeme u padu. Jednom se udebljao kao prase, bio je nepomičan u ringu s 20 kilograma više. On je preko 10 godina član Gloryja i ako je gubio, to je bilo samo od top boraca. Zaista jako puno oscilira, nekad dođe spreman, a nekad se ni ne pripremi. Mislim da je ovaj meč baš shvatio ozbiljno. Jako je smršavio, nema drobinu da visi ispred njega i mislim da ulazi u meč po pobjedu, jer ona mu jako treba. Za njega bi možda bio kraj kad bi izgubio od mene koji imam tek dvije borbe u Gloryju. U suštini, ja i Wilnis smo samo dva čovjeka u ringu i želimo skinuti glavu jedan drugome. Hoću ga ubiti. Poslije meča možemo otići i na piće, poštujemo se. To je jednostavno tako. To je moderna verzija gladijatora.

'Badr Hari me oduševio'

Još jedan hrvatski kickboksač Mladen Brestovac se dvaput borio s njim i pobijedio ga oba puta, jel' možda udijelio koji savjet?

- Čuo sam se s Mladenom. Malo smo pričali, rekao mi je što mogu očekivati i kako da se pripremim. Borio se dvaput s njim i naravno da zna kako se postaviti. On je drugačiji borac od mene, oba puta ga je nokautirao high kickom, klasični Mladen haha. Jako su mi pomogli njegovi savjeti.

Antonio je prije nekoliko mjeseci dobio nevjerojatnu privilegiju i priliku da uči od najboljeg. Splićanin već godinu dana trenira u Amsterdamu kod legendarnog trenera Mikea Passeniera, a njegov dugogodišnji pulen upravo je i Badr Hari koji se za borbu s Verhoevenom pripremao spariravši s našim borcem.

- Mislim da Badr Hari prvi put ozbiljno trenira, nije nikad bio na 100 posto treninga. Trenirao je, ali to je ono bilo samo da odradi, ovaj put je 100 posto fokusiran i vidi se da želi tu pobjedu. On je spreman bez problema odraditi sve runde, fizički je baš spreman. Mislim da je bolji i talentiraniji borac od Rica, ima više oružja, ali fali mu taj kontinuitet borbi. Nije se jako dugo borio i pitanje je kakav će imati osjećaj u ringu. Neki dan me javno na Gloryju ishvalio, ne samo da mi je davao savjete, on mi je jedan od idola. Da mi je netko rekao kad sam imao pet godina da ću trenirati s njim, rekao bih vau - kaže Antonio.

A tko je bio bolji na sparinzima?

- Ma gura on mene, ja njega. Daje mi savjete, ja njemu. Dosta smo slični po stilu borbe. Idemo obojica jako u kontre i bacamo udarce. U početku me baš nije doživljavao, ali sve se promijenilo nakon što sam odradio sparing s njim. Mislim da sam tim borbama zaslužio respekt kod njega i sad stalno razgovaramo. Na prvu bi se reklo da je bahat i svakakav obzirom što je sve postigao, ali stvarno me iznenadio skromnošću. Rad s njim i Mikeom mi znači puno za napredak.

Antoniju se prije godinu dana praktički promijenio život. Preselio se u Amsterdam i tesanje njegovih vještina u svoje ruke preuzeo je trener Mike Passenier. Trenira u Mike gymu gdje su stvoreni sjajni borci poput Alistaira Overeema, Gokhana Sakija, Badr Harija...

- Što se tiče mog stila on je trener koji mi može najviše pomoći. U njegovu dvoranu me je prije godinu dana doveo menadžer Miro Kukanjac. Živim u Amsterdamu, ovdje mi je sve. Ovo je nemjerljivo utjecalo na mene. Stanje u Hrvatskoj je takvo da skoro pa ni nema sparing partnera, ako ga i imaš, onda je vjerojatno samo jedan i nemaš ga kako zamijeniti ako se ozlijedi, također nema ni kvalitetnih ljudi koji će raditi s tobom, nema trenera za profesionalnu razinu, ne možeš napredovati. Hrvatska je po pitanju borilačkih sportova krenula prema amaterizmu, to je treća županijska liga, a ovdje u Nizozemskoj je Liga prvaka - govorio Plazibat.

Samo za najjače

- Svi novi koji dođu ovdje u dvoranu bježe doma nakon prvog sparinga. Stave pred tebe ubojice od boraca i aj ti sad to preživi. Oni gaze jedan po drugome. U Hrvatskoj nema jakih sparinga jer moraš paziti da se ne ozlijediš. Toga nema tu, sve se radi punom i snagom i nepisano pravilo je da prebiju sve koji dođu u Mike Gym. Sparinzi su zaista kao mečevi. Mike nam uvijek govori da ako netko novi dođe u dvoranu i ako ga ne prebiješ, taj može govorit da smo mi loši. Ali ako dođeš i netko te prebije, onda će reći da je dobra dvorana.

Jel' i tebe dočekalo vatreno krštenje?

- Ha, i mene su dočekale ubojice od boraca haha. Nisam znao koliko traje sparing nit išta, obećao sam si da ću u dati sve od sebe. Gađao sam i kontrirao i pokazao im da vrijedim. Njemu zapravo ne treba nitko od novih boraca, ima ih 12 i svatko se bori u najjačim organizacija. Njemu ne treba nitko, on ima 12 boraca. Njemu je dosta, sad ako se dokažeš, ako ne napraviš nešto što on vidi u tebi, nećeš ostati gore.

Antonio je jedini hrvatski borac uz Mirka Filipovića i Branka Cikatića koji je osvojio K1 turnir. Doduše, bilo je to 2017. godine u vremenu kada K1 više nije onaj stari, ali K1 u kickboksu je kao Liga prvaka u nogometu. Prvu borbu imao je 2013. godine, a kako je Antonio uopće završio u kickboksu?

- Krenuo sam s 15 godina s kickboksom. Dokazivanje, kvartovske tučnjave i te gluposti. Došao na trening, probao to i od prvog treninga me išlo. Trener je bio oduševljen i vidio sam da vjeruju u mene. Rekli su mi da sam dobar pa sam nastavio. Prvi trener mi je bio otac, on je bio vojnik i učio me svim osnovama.

Foto: YouTube

'Cura mi je broj jedan'

A kakvi su planovi za budućnost?

Meni nije cilj još borba za titulu, ne znam jel' bi je prihvatio da mi je ponude. Želim se još izgraditi, ući u elitnu skupinu boraca i onda napasti titulu. Ne želim odjednom ući u elitu pa da izgubim i da pričam da sam nekad bio u vrhu. Treba mi par mečeva za skupim iskustva i da se mogu osjećati u ringu kao doma. Trenutno nisam pokazao 100 posto. Fali mi iskustva. Želim još učiti od Badra, ali ne bih se nikada borio protiv njega. On će se boriti još godinu, dvije i teško da bi se borio protiv njega za titulu, a i on je rekao da se ne bi borio protiv mene. Rekao mi je da rastemo zajedno i da će mi pomoći da uđem u Top 3. Baš me poštuje - kaže nam simpatični Splićanin.

Foto: Instagram

Naravno, u životu svakog sportaša ili borca postoji jedna žena koji ima nevjerojatnu važnost. Tako je i u slučaju našeg sugovornika koji ima svog 'anđela čuvara', a riječ je o zaručnici Martini.

- Cura sa mnom živi. Ona mi je broj jedan, osigura mi sve što mi treba kao borcu, a ja se mogu posvetiti samo tome. Baš mi je kao majka. Bitno je za borca da pronađe nekoga tko to može razumjeti i shvatiti koliko je to teško, netko tko će ti biti potpora, a ne te odvlačiti od tog. Težak je ovaj život. Živite kao pas. Spavate, trenirate, imate malo vremena za bilo što drugo i tako svaki dan. Poslije treninga ste mrtvi i nemate snage za ništa, nije ovaj sport za svakoga - govori Plazibat.

Program u Arhemu počinje u 17 sati, a Antonio bi u ring trebao oko 20 sati. Neka završna poruka?

- Neka mi Bog da sreće, ništa mi više nije ostalo nego da se pomolim i nadam se da ću ga pobijediti.

I mi mu želimo puno sreće jer ovo je jedna od borbi koja 'život' znači. Borba na najvećoj svjetskoj pozornici kickboksa, u večeri kada će šake ukrstiti najbolji borci ovog desetljeća Rico Verhoeven i Badr Hari. Pobjeda će mu otvoriti mnoga vrata i pružiti eventualno priliku za naslov, ali i sam kaže da se ne žuri. E pa ne žuri se ni Wilnisu s njim u ring jer vjerojatno i zna što ga očekuje. Nova pobjeda i novi nokaut za našeg borca...