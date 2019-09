Prisjelo mu: Silva se šalio s Mendyjem, nazvali ga rasistom

U narodu se kaže da smijeh liječi sve, ali portugalskom nogometašu Bernardu Silvi ovih dana bolje rečeno smijeh kvari sve. Igrač Manchester Cityja našalio se na Twitteru sa svojim suigračem Benjaminom Mendyjem, no to nije baš najbolje sjelo svima. On je svog suigrača usporedio s jednim likom iz crtića, objavivši njegovu fotografiju iz djetinjstva.

Foto: Twitter

Ubrzo je tu objavu i obrisao nakon što su mu se javile brojne organizacije, poput 'Kick it out', koje se bore protiv diskriminacije te su ga nazvali rasistom.

Reagirao je i engleski nogometni savez koji je tražio objašnjenje od Manchester Cityja.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Mendy je sve prihvatio u šali, a trener Cityja Pep Guardiola je stao u obranu Bernarda Silve.

- Ne znam što će se dogoditi. Trebali bi se fokusirati na druge stvari, ne znaju o kome pričaju. Bernardo je jedan od najdivnijih ljudi koje sam upoznao u životu. Govori četiri ili pet jezika, to najbolje govori koliko je otvorenog uma i Mendy je jedan od njegovih najboljih prijatelja. Poput braće u. To nema veze s bojom kože, nacionalnošću ili bilo čime drugim - rekao je Pep pa nastavio:

- Na slici se ne radi o boji kože. Uzeo je fotografiju Benjamina kad je bio mlad i povezao je s ovim crtićem, izgledala je poprilično slično. Budu li htjeli istražiti i ispitati Bernarda, mislim da će biti otvoren za razgovor. Ali prvo moraš znati s kim razgovaraš.

Nakon što su ga brojne organizacije osudile, Silva je stavio novu objavu na Twitter.

Foto: Twitter - Ne možeš se više ni šaliti s prijateljima. Vi ljudi... - napisao je Portugalac.

Španjolski trener je Silvu opisao kao vedru osobu i da se stalno šali sa svima u svlačionici, a tako i s Mendyjem.

- Postoje mnoge situacije i s bijelcima, kad gledaš u crtić i lice je prilično slično tvojemu i to staviš na društvene mreže... Mislim da je reakcija Mendyja bila jasna. Stalno se šale. Moj im je savjet da sakriju društvene mreže. Da se nešto krivo ne dogodi.

Silva i Mendy su već dugi niz godina suigrači, a zajedno su igrali i u Monacu nekoliko godina...