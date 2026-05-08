Prižmić nakon najveće pobjede u karijeri: Đoković je moj uzor
Dino Prižmić senzacionalno je pobijedio Novaka Đokovića i plasirao se u treće kolo Mastersa u Rimu, a nakon meča je podijelio svoja razmišljanja.
- Teško je reći kako se osjećam, imam veliki respekt prema Novaku, on je moj idol. Igrao sam nevjerojatno i ostao fokusiran. Pokušat ću se što bolje pripremiti za idući meč.
Najimpresivnija stvar je kako ste ostali smireni?
- On je igrao nevjerojatno, ali rekao sam si da moram nešto promijeniti nakon prvog seta. Pokušao sam pronaći svoju igru i uspio sam u tome. Jako sam sretan - rekao je Prižmić.
