Prižmić nastavlja sjajnu formu na challenger turnirima, lovi peti uzastopan nastup u finalu

Prižmić nastavlja sjajnu formu na challenger turnirima, lovi peti uzastopan nastup u finalu
Osijek: Dino Prizmić i Jozef Kovalik u drugom meču Davis Cupa između Hrvatske i Slovačke | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Dino Prižmić je u četvrtfinalu challengera u poljskom Grodzisk Mazowieckom pobijedio Talijana Francesca Maestrellija sa 6-3 i 6-4. Za finale će igrati protiv francuskog tenisača Harolda Mayota

Hrvatski tenisač, 20-godišnji Dino Prižmić plasirao se u polufinale ATP "challengera" koji se igra na tvrdoj podlozi u poljskom Grodzisk Mazowieckom, mladi je Splićanin u četvrtfinalu nadvisio Talijana Francesca Maestrellija sa 6-3, 6-4.

BRAVO, DINO Dobar skok velikog hrvatskog talenta na ATP-ovoj ljestvici
Dobar skok velikog hrvatskog talenta na ATP-ovoj ljestvici
RASPUCANI HRVAT Sjajni Dino Prižmić ponovio je rezultat karijere na ATP touru i prošao u četvrtfinale Umaga!
Sjajni Dino Prižmić ponovio je rezultat karijere na ATP touru i prošao u četvrtfinale Umaga!

Prižmić, koji je u Poljskoj postavljen za drugog nositelja, u polufinalu će za suparnika imati trećeg nositelja turnira Francuza Harolda Mayota.

U slučaju pobjede protiv Mayota, Prižmić bi stigao do petog uzastopnog finala na "challenger" turnirima na kojima je nastupio, nakon naslova u Zagrebu i Bratislavi te finala u Milanu i San Marinu. U međuvremenu je nastupio i na ATP turniru u Umagu na kojem je stigao do četvrtfinala gdje je izgubio od kasnijeg pobjednika Talijana Luciana Darderija.

