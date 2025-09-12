Prižmić oduševio pa se ispuhao, Francuz servirao ispod ruke i poene slavio na hrvatskom

Francuska je povela u Osijeku. U debitantskom nastupu u Davis Cupu Corentin Moutet (26, ATP 39) osvojio je prvi bod za "tricolore" svladavši Dinu Prižmića (20, ATP 119), drugi reket Hrvatske, sa 6-4, 5-7, 6-1 nakon tipičnog Davis Cup meča, koji se oduljio do tri sata i 17 minuta. A moglo je i dulje.

Izbornik Francuske Paul-Henri Mathieu na iznenađenje mnogih u četvrtak je za francusku prvu ploču izabrao upravo ljevorukog Mouteta, koji nije bio ni među prvoprijavljenima ITF-u. Hrabro jer Moutet još nije igrao meč za reprezentaciju, pritom je u vatru ušao u neprijateljskoj atmosferi u Gradskom vrtu, koju je on očekivano još malo potpaljivao.

Premda Moutet uživa na renkingu karijere (39), odnosno čak 80 mjesta ispred Prižmića, premda je ove sezone pobjeđivao Top 10 igrače (Rune, Fritz, Medvedev), "bookmakeri" su na zemljanoj podlozi Gradskog vrta za blagog favorita postavili Prižmića, tek nešto iskusnijeg u mečevima Davis Cupa. U tri dosadašnja Splićanin je ostvario jednu pobjedu, upravo u ovoj dvorani u siječnju protiv Slovaka Kovalika. Na drugu će morati još pričekati.

Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Dino Prizmić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Iako Prižmić i Moutet nisu igrali na Touru, imaju međusobnu povijest. Imali su zajedničkog kondicijskog trenera Luku Velikog, pa je Moutet često dolazio u Zagreb, gdje bi sparirao s Prižmićem. Dakle, naš je tenisač bio prilično upoznat s teniskim igricama kojima se Francuz služi, jednom je takvom - servisima ispod ruke, posve legalnim potezom za koji je šteta da ga nema i više - na zub uzeo osječku publiku, koja ga je častila zvižducima. Na to je Moutet odgovarao s "ajdee" kad bi dobio poen, a ključne je za prvi set povezao u devetom gemu na Prižmićevu servisu.

Mladić sa splitskih Firula, koji se, za razliku od Mouteta, tek treba ustaliti na ATP Touru, u većini se morao naraditi da bi zadržavao početni udarac, dok je Moutet, s druge strane, to odrađivao dosta uvjerljivije. Bez "killer" udarca, ali s puno varijacija, "slicea" pa balona u teniskom žargonu, protiv kojih Prižmić nije mogao preuzimati inicijativu. Da je bilo malo više hrabrosti, više izlazaka na mrežu ili kratkih lopti, možda bi i Moutet izišao iz komforne zone, no Prižmić jednostavno takav repertoar još nema u igri.

Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Dino Prizmić - Corentin Moutet | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sredinom drugog seta (3-3) Prižmić je preživio novi Moutetov pritisak spasivši dvije break-lopte pa na 5-4 prvi put u meču pritisnuo protivnikov servis, s čak pet loptica za izjednačenje u setovima. U set nije pretvorio nijednu i kad bi se nekoliko trenutaka na 15-40 mnogi raspali u glavi, Prižmić je, nakon četiri break-lopte Mouteta, gubitničku situaciju okrenuo u set. Uspio je, valjda prvim drop shotom u meču, iz osmog pokušaja. Štoperica drugog seta se nakon 12 gemova zaustavila na jednom satu i 37 minuta!

Umjesto eksplozije samopouzdanja za treći set, sve je to, nažalost, ispuhalo Prižmića. Odmah je izgubio servis, pa još jedan i Moutet je odjurio prema premijernoj pobjedi u Davis Cupu. Stvari za Hrvatsku, uoči drugog dana ove hrvatsko-francusko borbe za završni turnir u Bologni u studenom, sad mora popravljati Marin Čilić, koji će u drugom meču dana igrati protiv Arthura Rinderknecha, s kojim ima pobjedu (Roland Garros 2021.) i poraz (Basel 2022.).

Stigao i Ćorić, Dalić na tribini

Iako je tjedan dana uoči susreta otkazao nastup zbog ozljede ramena, Borna Ćorić pojavio se u opremi hrvatske reprezentacije u Osijeku. Stavio se u navijačku ulogu, sjedio je uz klupu i bodrio suigrače. Na tenis je stigao i izbornik "vatrenih" Zlatko Dalić, koji je sjedio u društvu gradonačelnika Osijeka Ivana Radića te predsjednika HTS-a Zdravka Marića. Navijačku grupicu imali su i Francuzi.

Osijek: Zlatko Dalić na prvom danu Davis Cupa između Hrvatske i Francuske | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

