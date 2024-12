Prizori smrskanog Ferrarija šokirali su igrače West Hama: 'Bojao sam se što će biti s njim'

Teška prometna nesreća Michaila Antonija (34) šokirala je igrače West Hama, ali i nadahnula ih. Posvetili su mu pobjedu protiv Wolverhamptona (2-1) u 15. kolu Premier lige i otkrili da bi se reprezentativac Jamajke mogao vratiti nogometu?!

Antonio je u subotu blizini Essexa imao tešku prometnu nesreću u kojoj je u potpunosti razbio svoj Ferrari vrijedan 250 tisuća eura. Gotovo sat vremena bio je zaglavljen u automobilu, jedan dan bio je na respiratoru, a pretrpio je višestruki lom donjih ekstremiteta. Bez obzira na teške ozljede i dob od 34 godine, trener West Hama Julen Lopetegui vjeruje da će opet zaigrati.

- Imamo puno razloga zbog kojih moramo pobjeđivati u utakmicama, ali ovaj je poseban. Bio je to još jedan velik motiv, stoga pobjedu posvećujem Michu. Srećom, bit će moguće vratiti se. Sretni smo što je živ. Bio je to strašan prizor. To nije donijelo dodatnu snagu njegovim suigračima - rekao je španjolski stručnjak.

Antonio je u West Hamu od 2015. godine, legenda je londonskog kluba, a bio je i jedan od miljenika hrvatskog stručnjaka Slavena Bilića. Uoči utakmice protiv Wolvesa javio se suigračima videopozivom i motivirao ih. Oni su ga podržali noseći dresove s njegovim imenom tijekom zagrijavanja, a Jared Bowen, nakon što je zabio pobjednički gol, uzeo je Antonijev dres i vinuo ga visoko u zrak.

- Antonio je velik igrač koji ima mjesto u mome srcu. Ovo zbilja bilo teško proživjeti. Bio sam s djecom kada sam vidio vijest na mobitelu. Svima sam pisao pitajući što se dogodilo i kako je. Tako sam se bojao što će se dogoditi. Ovo je bio težak tjedan za njega, njegovu obitelj i nas. Cijela momčad bila je s njim na videopozivu uoči utakmice. Smijao se i poželio nam sreću. Jedva čekam posjetiti ga. Drag je i smiješan dečko, čak se i našalio prije utakmice. Uskoro će biti s nama - rekao je Tomas Souček.

Antonio je bio član Readinga, Southamptona, Sheffield Wednesdaya i Nottingham Forresta, a njegovi blistavi nogometni dani počeli su 2015. godine dolaskom u West Ham. U 323 utakmice zabio je 83 gola i asistirao za 41. Istinska je legenda kluba, no a kako mu ugovor istječe na ljeto, pitanje je hoće više ikada zaigrati za najdraži klub.