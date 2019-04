Prkačin junior: Radije bih SP s Hrvatskom nego titulu u NBA

Ponude? Glas o njima nikada nije ni došao do mene, iskreno ću vam reći, kaže Roko Prkačin, a Sandro Rašić na to dodaje:

- Ma tata mu ne priča o tome, haha.

Cibona je prošloga tjedna osvojila juniorsku ABA ligu, mladi su vukovi pokazali kako "pod Tornjem" rastu najtalentiraniji košarkaši u Hrvatskoj. A Zagrepčane su do velikog trijumfa predvodili Roko Prkačin (16) i Sandro Rašić (18). Roko je nadolazeća zvijezda hrvatske košarke, sin Nikole Prkačina bio je najmlađi igrač završnog turnira. Na kraju je proglašen MVP-jem Final Foura, a u dvije utakmice (polufinale Cedevita, finale Crvena zvezda) kombinirao je imao 49 poena i 22 skoka.



Sandro Rašić je pak hladnokrvni šuter koji je u finalnom obračunu zatrpao Crvenu zvezdu s 25 poena, u tom dvoboju trice gađao 7/12! Dva mlada aduta Cibone na kraju su uvršteni i u najbolju petorku Final Foura juniorske ABA lige. U subotu su zaigrali za prvu momčad Cibone i u pobjedi 132-77 nad Hermes Analiticom Rašić je debitirao, a Prkačin zabio 27 koševa, uz osam skokova.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

No, kako je krenuo njihov košarkaški put?



- Ja sam kao dječak krenuo s plivanjem koje mi je išlo jako dobro, ali prirodni sport mi je zbog oca ipak bila košarka, tako da sam se rano odlučio za nju - kaže Roko Prkačin, dok se Sandro Rašić nije niti okušavao u drugim sportovima.



- Ne, ja nikada nisam trenirao niti jedan drugi sport, za mene cijeli život postoji samo košarka. To je krenulo slučajno, još kada sam sa sedam godina došao kod bratića, on se taman spremao za trening i ja sam otišao s njim u dvoranu. Svidjelo mi se, pa sam tu i dan danas.



A koliko ste najviše koševa postigli na jednoj utakmici u karijeri? Pamte li košarkaši takve brojke?

- Moj rekord? Jednom sam zabio 55 koševa Pazinu - sjeća se Roko, a Sandro je tu bio još uspješniji:

- Čini mi se da sam Vinkovcima na jednoj utakmici zabio 60.



Roko Prkačin nosi tenisice broj 50, Sandro Rašić se zaustavio na broju 48. No, kakvi su planovi za budućnost dva mlada košarkaša?

- Nisam puno razmišljao o tome, o dalekoj budućnosti, a vjerujem da nije niti Sandro. Dobro se osjećam ovdje, mislim da mi je sada mjesto u Cibonu. Želim se tu još izgraditi, svakodnevno raditi na sebi, biti bolji iz dana u dan - tvrdi Roko, a sličnog je razmišljanja i dvije godine stariji Sandro.



- Ne, ni ja nisam razmišljao predaleko, za sada još želim biti u Hrvatskoj. Tko zna, možda onda jednoga dana negdje završiti i u Europi, ali za sada razmišljam samo o Hrvatskoj i Ciboni.



Ova dva mlada dječaka rođena su 2001. (Rašić) i 2002. (Prkačin) godine, no o košarkaškim idolima obojica izdvajaju jedno ime.

- Dražen Petrović! Ovo mi je baš dobro pitanje, ali i nama je Dražen svojevrsni idol kao i svoj djeci u Hrvatskoj. To je i nekako najprirodnije - poručuje Roko.



A koju bi ova dvojica uzeli košarkašku vrlinu jedan od drugoga?

- Daj ti prvi nešto kaži, pa ja imam toliko toga za izabrati kod tebe, moram dobro razmisliti - mučio se Sandro, pa je krenuo Roko:

- Od Sandra bi uzeo tu njegovu hladnu glavu, tu mirnoću. Nije baš mala stvar zabiti sedam trica u finalu ABA lige.

Sandro je dodao:

- Ne znam ni kako to objasniti, Roko je pravi all-round igrač. Sviđa mi se ta njegova dominacija, njegova moć i silina na parketu.

Sandro Rašić jedan je od dvojice igrača (drugi je Porobić) iz ove juniorske generacije Cibone, a da nije rođen u Zagrebu. Je li prije dolaska u Cibonu imao i drugih ponuda?

- Jesam, druga opcija je bila Cedevita. Ali, ja sam htio Cibonu, ona mi je uvijek bila draža, a mislio sam kako ću ovdje više napredovati. I nisam pogriješio.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL



Roko je odmalena navijač Cibone, a je li i u vaterpolu uspješan poput tate Nikole?

- Uh, tata je baš dominirao na Divljoj ligi. I ja volim igrati vaterpolo, ali ne znam jesam li kao stari.



Na pitanje o životnim ciljevima obojica su bili kratki...

- Živjeti od košarke!



A najbolji hrvatski košarkaš danas je...

- Bojan Bogdanović - istovremeno će i Roko i Sandro.

Cibona se u posljednje vrijeme okrenula mladima, a to mi moglo izgledati dobro. O tome svjedoči i posljednji potez trenera Cibone Ivana Velića koji je šestoricu mladih juniora (Danko Branković, Sandro Rašić, Filip Paponja, Lovro Gnjidić, Dino Bistrović i Vito Porobić) priključio seniorskoj momčadi. A tamo je već odavno i Roko Prkačin koji je protiv Hermes Analitike u subotu zabio čak 27 poena, Rašić ih je u svom seniorskom debiju zabio pet.

Roko je na kraju otkrio da mu je janjetina draža od hobotnice, Jug od Mladosti, manekenke od košarkašica, Davis od Duranta, ali i naglasio:

- Radije bih osvojio SP nego NBA ligu!

Rašiću je pak draža trica od zakucavanja, više voli more od skijanja, Curry mu je ispred Hardena, a Roko ipak bolji od Nikole Prkačina.