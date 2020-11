Problemi za Rijeku: Imaju čak 7 nogometaša zaraženih koronom

Nakon novog kruga testiranja po povratku u klub s reprezentativne stanke u Rijeci imaju čak sedam slučajeva zaraze korona virusom te su zatražili odgodu susreta protiv Istre 21. studenog

<p>Nakon problema s teškim ritmom utakmica, ozljedama i odlascima iz kluba, <strong>Rijeku </strong>je opet 'načela' korona. Kako su priopćili iz kluba, ostali su bez sedmorice nogometaša zbog pozitivnih testova na korona virus. </p><p>- Ovim putem obavještavamo javnost da je nakon novog kruga testiranja s današnjim danom (ponedjeljak, 16. studeni 2020.) sedam igrača Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka pozitivno na virus korone (COVID-19). Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (GDPR), ne možemo objaviti identitet osoba pozitivnih na koronavirus - stoji<a href="http://nk-rijeka.hr/vijest/hnk-rijeka-sedam-igraca-zarazeno-koronavirusom/" target="_blank"> u priopćenju Riječana</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Riječani slave ulazak u Europsku ligu</strong></p><p>Zbog trenutne situacije zatražili su odgodu susreta s Istrom 1961 koji trebaju igrati u subotu, 21. studenog, na stadionu Aldo Drosina u Puli. Za sve daljnje postupke surađivat će s epidemiološkom službom kako bi što prije riješili problem u momčadi. </p><p>Nadalje, postavlja se pitanje kako će se to sve odraziti i na igre u Europi, ali 'sreća u nesreći' je da je sljedeći susret protiv Napolija na rasporedu za deset dana. Ipak, napuljski stožer već je imao nekoliko istupanja zbog korona virusa u sportskim natjecanjima, no postoji mogućnost da će se do tog datuma igrači oporaviti pa će moći na put.</p>