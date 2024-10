Procurili detalji novog ugovora Joška Gvardiola: Drastično mu raste plaća, potpisuje do 2030.?

Manchester City je prošle godine doveo Joška Gvardiola kako bi prvenstveno pojačao obrambeni dio momčadi, ali vjerojatno ni oni sami tada nisu bili svjesni da su dobili igrača koji može sve. Razbijati suparničke napade, ali i kreirati, driblati pa i zabijati!

Pokretanje videa... 01:37 Gvardiol i fotka iz djetinjstva | Video: Manchester City FC

Da je hrvatski reprezentativac ogroman potencijal, vidjelo se još tamo kada se tek ugurao među seniore Dinama kao 17-godišnjak, ali zaista je nevjerojatno koliko je napredovao pod Pepom Guardiolom u samo godinu dana. Nevjerojatno je fizički moćan, tehnički još i potkovaniji, a razumije nogomet kao nikad prije. Sve je to plod suradnje s jednim od najvećih trenera svih vremena koji je bio svjestan kakvo je blago dobio u svoje ruke. Izbrusio ga je u jednog od najboljih braniča na svijetu.

Foto: Molly Darlington

I City ga želi što dulje imati pod svojim krovom pa su mu navodno ponudili još obilniji ugovor! Kako piše talijanski Tuttomercato, aktualni ugovor mu vrijedi do ljeta 2028. godine te prema njemu godišnje zarađuje 6,8 milijuna eura. Engleski prvak navodno mu nudi novi ugovor koji bi ga vezao za klub do 2030. godine, a uz to bi dobio i drastično povećanje plaće na 9,3 milijuna eura godišnje, što bi bilo 180 tisuća eura tjedno!

Joško bi tako postao jedan od najplaćenijih hrvatskih sportaša. Tu uvjerljivo prednjači njegov bivši reprezentativni kolega Marcelo Brozović koji godišnje u Al-Nassru ubere 30 milijuna eura. Najbliže mu je hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović koji inkasira 19 milijuna eura na godišnjoj razini.

Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

Manchester City je za Gvardiola platio 90 milijuna eura Leipzigu, ali već u prvoj sezoni pokazao je da će vrlo brzo isplatiti taj iznos. Odmah se nametnuo u udarnom sastavu, demonstrirao obrambene vještine, a na koncu prošle sezone do izražaja su došle i njegove briljantne napadačke sposobnosti. Zabio je četiri gola u 28 utakmica u Premier ligi i jedan u Ligi prvaka, dok je ove sezone zabio dva u devet utakmica.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

I čisto da podsjetimo. Tek su mu 22 godine. Još nije ni blizu ostvario što može, a kako se razvija, nogometni svijet će u godinama pred nama tek shvatiti kakva je klasa Joško Gvardiol.