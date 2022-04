Prodano 15 do 20 posto ulaznica za utakmice Hrvatske u Kataru

Druga faza prodaje ulaznica za Svjetsko prvenstvo u Kataru zaključena je 28. travnjem, a prve informacije ukazuju da 'vatreni' neće imati preveliku pomoć hrvatskih navijača u grupnoj fazi natjecanja!

Pogledajte video: SP u Kataru

- Imamo od prije nekoliko dana informaciju da je interes bio srednji, ne velik kao što je uobičajeno za velika natjecanja - oko 600, 700 prijava za svaku utakmicu. Kako je taj rok za hrvatske navijače završio sve preostale ulaznice ići će u javnu prodaju krajem petog mjeseca - rekao je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak za Novu TV.

Sve reprezentacije imaju pravo pravo na osam posto kapaciteta stadiona u grupnoj fazi i približno toliko u nastavku natjecanja što znači je naše nogometaše na otvaranju SP-a protiv Maroka moglo bodriti 4800 hrvatskih navijača, 3600 protiv Kanade, odnosno 3200 u derbiju skupine protiv Belgije. Preračunato, hrvatski su navijači kupili samo 15-20 posto dostupnih ulaznica!

Nipošto to ne znači da će Hrvatsku u Kataru po utakmici bodriti 600, 700 navijača jer je u slobodnoj prodaji ostalo i više nego dovoljno ulaznica. Prvi i osnovni razlog takvog slabog odaziva hrvatskih navijača leži u cijeni. U prosjeku su ulaznice 30 posto skuplje nego na SP-u u Rusiji. Za gledatelje iz inozemstva cijene pojedinačnih ulaznica za prvo kolo SP-a kreću se između 62 i 200 eura. No, same ulaznice nisu toliko skupe, koliko su put i smještaj...

- Znamo da je vrlo izazovno doći do Katara iz više razloga, nedostatka smještaja i skupoće smještaja i puta. Mislim da možemo očekivati 1500 do 2000 hrvatskih navijača na pojedinim utakmicama prvog kruga, mislim da je to realno - dodao je Capak.

Podsjetimo, Hrvatska će Mundijal otvoriti protiv Maroka 23. studenog na stadionu Al Bayt u Al Khoru, koji prima 60.000 ljudi. U drugom kolu, na stadionu Khalifa International, koji prima 45.000 ljudi, Hrvatska 27. studenog igra protiv Kanade. Protiv Belgije "vatreni" igraju 1. prosinca u Al Rayyanu na stadionu Ahmad Bin Ali, koji prima 40.000 ljudi.

- Jako malo ima interesa, doslovno karata ima za kupiti koliko želite, ali problem su zavisni troškovi. Zavisni troškovi smještaja, avionskih karata su jako visoki i jako malo hrvatskih navijača se očekuje u Kataru. Tisuću i pol eura je samo avion, računajte i da ne možete to sve odraditi u jednom danu, morate minimalno tri dana ostati, tako da su veliki troškovi - kazao je za Novu TV Slavko Husnjak iz udruge navijača "Budi ponosan".

Najčitaniji članci