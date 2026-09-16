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PALLADINO U BOLOGNI

Promjena na čelu talijanskog prvoligaša. Hrvat s Bilićevog pretpoziva ima novog trenera

Piše HINA, Ivan Kužela,
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Promjena na čelu talijanskog prvoligaša. Hrvat s Bilićevog pretpoziva ima novog trenera
Foto: Michele Maraviglia/EPA
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Domenico Tedesco je smijenjen s čela Bologne nakon samo jednog osvojenog boda u četiri kola, a klupu preuzima Palladino do 2029. godine. Prvi test čeka ga već protiv Torina, a Moro se nada većoj minutaži

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Domenico Tedesco više nije glavni trener talijanskog nogometnog prvoligaša Bologne, a na tu je dužnost imenovan Raffaele Palladino, objavio je klub u srijedu na svom službenom mrežnom portalu. Nikola Moro nije imao veliku minutažu kod Tedesca što je mogući razlog zašto ga izbornik Slaven Bilić nije pozvao na sljedeće okupljanje krajem rujna. 

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Domenico Tedesco je imenovan za trenera u srpnju, ali je ekspresno smijenjen nakon što je Bologna u prva četiri kola Serie A osvojila samo jedan bod, odigravši u 3. kolu 2-2 pred svojim navijačima protiv Sassuola, a 41-godišnji njemačko-talijanski stručnjak je u tom dvoboju zaradio crveni karton zbog sukoba sa sucem, što je rezultiralo suspenzijom u trajanju od dvije utakmice.

Tedesco je prije dolaska u Bolognu vodio njemačke klubove Schalke i Leipzig, moskovski Spartak, turski Fenerbahče i belgijsku reprezentaciju. 

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Foto: Ciro De Luca

- Bologna FC 1909 objavljuje razriješila je Domenica Tedesca dužnosti trenera prve momčadi. Klub mu iskreno zahvaljuje na profesionalizmu i stručnosti te njemu i njegovu stožeru želi mnogo sreće u daljnjoj profesionalnoj karijeri. Vođenje momčadi povjereno je Raffaeleu Palladinu, koji je potpisao ugovor do 30. lipnja 2029., stoji u klupskom priopćenju.

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Foto: CLAUDIO GIOVANNINI/EPA

Za 42-godišnjeg Palladina ovo je četvrti angažman u seniorskom nogometu. Prije dolaska u Bolognu u Serie A je vodio momčadi Monze, Fiorentine i Atalante. Klub je objavio da će Palladino prvi trening voditi u srijedu, a prva utakmica u kojoj će voditi momčad će biti u subotu, 19. rujna, na domaćem terenu protiv Torina. Nakon toga će uslijediti duga reprezentativna stanka u kojoj će Palladino imati vremena presložiti momčad.

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