Ne znam gdje je, znam samo da nije ovdje, bile su riječi trenera Garcije na pitanje gdje je nestao Mahmoud Abdallahi, ali u Puli više nemaju tih problema. Mauritanac je početkom listopada otputovao u Afriku na dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Tunisa i nije se vraćao.

Nitko nije znao gdje je, a ne bi bilo prvi put da su se nogometaši iz Afrike 'izgubili u prijevodu'. Čekali su u Puli što će biti s njihovim nogometašem, uz sve komunikacijske mogućnosti koje su dostupne u današnjem modernom svijetu oni nisu uspjeli kontaktirati nesretnog Mauritanca kojeg nije bilo protiv Gorice.

No, tjedan dana kasnije - druga priča. Kako tvrde Sportske novosti, Mauritanac je htio u Hrvatsku, ali nije mogao ući u schengensku zonu jer mu je istekla radna viza, a za to se trebao pobrinuti mauritanski savez koji to očito nije napravio. Ipak, sve se riješilo i vratio se u klub.

Podsjetimo, Mahmoud stigao ovog ljeta na posudbu iz Alavesa te zabio na debiju protiv Osijeka, zatim je zabio protiv Vuteks Sloge u Kupu i Rijeke, a onda je 'nestao'. Za reprezentaciju Mauritanije ukupno je odigrao 13 utakmica, a u dvije spomenute utakmice protiv Tunisa igrao je 87 minuta u porazu (3-0) i jednu minutu u remiju (0-0).