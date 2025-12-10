Propada povijesni plan Talijana s klubovima Modrića i Baturine?

Ambicija talijanske Serie A da ispiše povijest odigravanjem službene prvenstvene utakmice na drugom kontinentu naišla je na zid. Spektakularni plan da se ogled između Milana i Coma, zakazan za 8. veljače 2026., odigra u australskom Perthu, pred potpunim je kolapsom.

Ono što je trebalo biti slavlje nogometa i presedan u svijetu najjačih europskih liga, pretvorilo se u regulatorni košmar zbog novih i restriktivnih uvjeta koje je postavila Azijska nogometna konfederacija (AFC).

Zašto je Australija uopće bila opcija?

Ideja o selidbi jedne prvenstvene utakmice iz Italije u Australiju nije proizašla samo iz želje za širenjem tržišta, već i iz praktične potrebe. Naime, kultni stadion San Siro u Milanu, dom Milana, bit će nedostupan u veljači 2026. godine. Razlog? U to vrijeme stadion će biti u potpunosti posvećen pripremama i održavanju svečane ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara, koje će se održati u Milanu i Cortini d'Ampezzo.

Foto: Roberto Ramaccia/IPA Sport / ipa

Suočeni s nemogućnošću igranja na domaćem terenu, čelnici lige vidjeli su priliku. Umjesto traženja zamjenskog stadiona u Italiji, rodila se ideja o povijesnom iskoraku, odigravanju utakmice pred australskom publikom, gdje postoji značajna baza navijača talijanskih klubova. Projekt je od početka zvučao obećavajuće, a početna odobrenja Talijanskog nogometnog saveza (FIGC), Uefe i australskog saveza samo su pojačala optimizam.

Neočekivane prepreke s drugog kontinenta

Ipak, konačnu i ključnu dozvolu morala je dati Azijska nogometna konfederacija (AFC), budući da je Australija njezina članica. I tu su stvari krenule po zlu. AFC je na stol stavio niz novih uvjeta koji nisu bili dio prvotnih pregovora, a koji su za Talijane potpuno neprihvatljivi. Ovi zahtjevi u potpunosti potkopavaju sportski integritet i komercijalnu svrhu događaja.

Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Dva su ključna problema koja su zaustavila cijeli projekt. Prvi je zahtjev AFC-a da utakmicu sude australski suci pod njihovom ingerencijom, umjesto talijanskih sudaca iz sudačke organizacije (CAN) koji standardno sude sve utakmice Serie A. Za ligu je ovo "crvena linija" preko koje se ne može prijeći, jer bi se time narušila regularnost natjecanja i stvorio opasan presedan.

Drugi, još bizarniji uvjet, jest da se događaj ne smije eksplicitno reklamirati i promovirati kao službena utakmica Serie A. Ovaj zahtjev potpuno obesmišljava cijelu ideju, jer je upravo promocija brenda Serie A na globalnoj razini bila jedan od glavnih ciljeva. Oduzimanjem te oznake, utakmica bi izgubila na važnosti i komercijalnoj privlačnosti.

Što kažu čelnici? 'Vrlo malo vjerojatno'

Izvršni direktor Serie A, Luigi De Siervo, koji je u početku s velikim entuzijazmom najavljivao projekt kao "inovativan" i povijesni, sada je morao priznati poraz. U nedavnim izjavama potvrdio je da su šanse za realizaciju utakmice u Perthu sada "vrlo malo vjerojatne". Iako je postojala nada da će se pronaći kompromis, čini se da su stavovi AFC-a pretvrdi.

Jedina preostala, iako vrlo tanka, slamka spasa bila bi izravna intervencija krovne svjetske nogometne organizacije, Fife. Teoretski, Fifa bi mogla premostiti nesuglasice i dati konačno odobrenje, no za sada nema nikakvih naznaka da su spremni uključiti se u ovu regulatornu bitku između kontinentalnih saveza.

Čini se, stoga, da će navijači u Australiji ostati uskraćeni za ovaj jedinstveni nogometni spektakl, a Serie A će svoju globalnu ekspanziju morati potražiti na nekom drugom mjestu i u neko drugo, sretnije vrijeme. Povijest će, barem zasad, ostati neispisana.

