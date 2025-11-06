Obavijesti

Propuh je 'prehladio' obranu Dinama: Nemojte da Theophilea više gledamo na beku. Baš loše

Piše Fabijan Hrnčić,
Propuh je 'prehladio' obranu Dinama: Nemojte da Theophilea više gledamo na beku. Baš loše
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

DINAMO - CELTA VIGO 0-3 Veza (opet) nije postojala, obrana je stajala visoko protiv momčadi koja je imala izrazito brze igrače i bio je to recept za katastrofu. Utakmica koju će željeti što prije zaboraviti

Nogometaši Dinama odigrali su u 4. kolu Europske lige najlošiju partiju sezone u Europi. Celta je projurišala Maksimirom i slavila 0-3 (0-3). Rijetki su oni koji su odigrali dobro, a kad je utakmica krenula nizbrdo već u trećoj minuti, nije bilo prave reakcije ni s klupe. U nastavku donosimo ocjene igrača.

