DINAMO - CELTA VIGO 0-3 Veza (opet) nije postojala, obrana je stajala visoko protiv momčadi koja je imala izrazito brze igrače i bio je to recept za katastrofu. Utakmica koju će željeti što prije zaboraviti
KAKO SU IGRALI? PLUS+
Propuh je 'prehladio' obranu Dinama: Nemojte da Theophilea više gledamo na beku. Baš loše
Čitanje članka: 3 min
Nogometaši Dinama odigrali su u 4. kolu Europske lige najlošiju partiju sezone u Europi. Celta je projurišala Maksimirom i slavila 0-3 (0-3). Rijetki su oni koji su odigrali dobro, a kad je utakmica krenula nizbrdo već u trećoj minuti, nije bilo prave reakcije ni s klupe. U nastavku donosimo ocjene igrača.
