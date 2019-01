Prosinečki: Čemu drama? Da, čeka me operacija, ali rutinska

Nema drame. Svi me zovu, ali to je rutinska operacija, rekao nam je Robert Prosinečki nakon što se pojavila informacija da ga čeka i treći operativni zahvat.

Kako su izvijestili mediji u BiH, izbornik Bosne i Hercegovine trebao bi na treću operaciju 15. veljače. Međutim, Žuti tvrdi da se osjeća dobro i da će manji zahvat vjerojatno odgoditi na neko vrijeme jer BiH krajem ožujka otvara kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Protiv Armenije igraju 23. ožujka, a tri dana kasnije je na rasporedu Grčka.

- Ići ću na taj zahvat, ali to je sve stvarno rutinski. Vidjet ću hoće li to biti u Sarajevu ili Zagrebu, a vjerojatno ćemo to obaviti nakon utakmice s Grčkom - rekao nam je Žuti pa završio s lijepim vijestima:

- Sad sam u Zagrebu s obitelji, stvarno se dobro osjećam. Sad je sve dobro sa zdravljem.

Nakon bolova u trbuhu operiran dva puta

Podsjetimo, Prosinečki je hospitaliziran krajem studenog nakon bolova u trbuhu. Liječnici su tijekom operacije 23. studenog zaključili kako se radi o problemima s tankim crijevom, a operacija je trajala četiri sata.

Nakon zahvata su ga odveli na odjel intenzivne njege i tamo je trebao biti sedam dana. Stanje mu se poboljšavalo i izgledalo je kao da će 'Žuti' ubrzo ići kući. Bio je i prvi put otpušten s odjela intenzivne njege, ali onda je uslijedio novi problem.

Rana mu je sporo zarastala pa je opet morao pod nož 1. prosinca i opet je vraćen na 'Intenzivu'. Ta je operacija bila samo rutinska, a Prosinečki se nakon nje oporavio i pušten je na kućno liječenje 14. prosinca.