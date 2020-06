Prosinečki: 'Da je Jugoslavija ostala, borila bi se za naslove'

Robert Prosinečki (51) se s Kayserisporom priprema za povratak u borbu za ostanak u turskom prvenstvu, a u intervjuu za španjolski AS rekao je da žali za 1998. te će 'uvijek imati na umu da je Hrvatska mogla biti prvak'

<p><strong>Kayserispor </strong>je trenutno posljednjeplasirana momčad turskog prvenstva, a danas kreću u borbu za ostanak i to teškim gostovanjem protiv <strong>Fenerbahčea</strong>. Sa klupe ih vodi <strong>Robert Prosinečki </strong>(51), brončani 'vatreni' iz 98' te bivši izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine.</p><p>Za <a href="https://as.com/futbol/2020/06/11/portada/1591907828_847427.html" target="_blank">španjolski AS</a> dotaknuo se mnogih tema pa tako i one kako je uopće došlo do suradnje s Turcima.</p><p>- Nazvali su me iz Kayserispora. Prije osam godina došao sam i uspio pomoći momčadi da se spasi od ispadanja i pokušat ćemo napraviti isto u nastavku sezone. Na dnu smo, ali kad sam stigao momčad je bila deset bodova od zone spasa, sad je na samo tri - započeo je 'Žuti'.</p><p>Problemi s koronom su vjerojatno iza njih, a u timu nije bilo zaraženih. Sad kreće borba za ostanak, a Prosinečki se osim na trenutni klub osvrnuo i na osvajanje <strong>Kup prvaka </strong>sa <strong>Crvenom zvezdom</strong>.</p><p>- Ta je momčad trenirala i usavršavala se četiri godine. Ta jugoslavenska liga je bila vrlo jaka jer nismo mogli izaći igrati u drugoj državi do 28. godine, nije bilo stranaca i sve što je pomoglo da ova generacija, sigurno najbolja u bivšoj Jugoslaviji, dostigne toliko visok nivo, ne samo zato što smo osvojili Ligu prvaka, ali zato što su mnogi od tih igrača kasnije osvajali naslove u velikim momčadima u Europi - objasnio je Prosinečki.</p><p>Nakon toga je krenuo <strong>Domovinski rat</strong>, a bivša država prestala je postojati. Mnogo se puta provlači tema kako bi izgledala reprezentacija Jugoslavije da su države ostale na okupu.</p><p>- Teško je znati, ali naravno da su otišli, oni odlaze i nastavit će ostavljati talente svih onih naroda koji su nastali iz tog strašnog rata. Naravno, jugoslavenski tim koji bi do sada ostao u vremenu borio bi se za europske i svjetske naslove - objasnio je trener Kayserispora.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Navijači obilježili rođendan Prosinečkog</strong></p><p>Iz Zvezde je otišao u <strong>Real Madrid</strong>, ali pritisak medija i ozljede su utjecale na njega. No, ne oplakuje odlazak u Španjolsku.</p><p>- Nije mi žao odlaska u Madrid. Uvijek se mogu pohvaliti da sam igrao za tri sjajna kluba - Zvezdu, <strong>Real </strong>i <strong>Barcelonu </strong>- rekao je 'Žuti' i osvrnuo se na 1998.:</p><p>- Mislim da je ta generacija igrača u Hrvatskoj bila zrela za zlato. Bili smo treći u Francuskoj na SP-u 1998. godine, to je veliki uspjeh, ali uvijek ćemo imati na umu da smo mogli biti prvaci - završio je Prosinečki.</p><p> </p>