Prosinečki i službeno smijenjen na klupi Crne Gore. Novi trener postaje legenda reprezentacije

Crnogorski nogometni savez je na sjednici i službeno donio odluku o rastanku s Robertom Prosinečkim. Kao razlog Savez navodi loše rezultate u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u kojima je Crna Gora ostvarila tri poraza za redom, dva puta od Češke i jednom od Hrvatske. Na klupi crnogorske reprezentacije će ga zamijeniti Mirko Vučinić. Sve su obznanili priopćenjem:

"Hrvatskog stručnjaka će na klupi reprezentacije zamijeniti Mirko Vučinić koji je od siječnja 2022. godine pomoćnik u stručnom stožeru reprezentacije koji su predvodili Miodrag Radulović i Robert Prosinečki. Vučinić je dio reprezentacije Crne Gore od njenog postanka, prvi kapetan i strijelac prvog gola za našu reprezentaciju dok je nakon bogate i uspješne igračke karijere započeo trenerski staž u stručnom štožeru 'hrabrih sokolova' i na taj način nastavio doprinositi reprezentaciji.

Vučinić je na mjesto izbornika imenovan do kraja tekuće godine i predvodit će reprezentaciju u kvalifikacionim utakmicama sa Farskim Otocima, Gibraltarom i Hrvatskom, kao i prijateljskoj utakmici sa Lihtenštajnom. Današnjim imenovanjem Vučinić je postao osmi izbornik u povijesti reprezentacije našeg nacionalnog tima.

Izvršni odbor zahvalio se Prosinečkom na posvećenom radu u reprezentaciji Crne Gore tokom prethodne dvije godine uz izražavanje želje za uspjeh u narednom trenerskom angažmanu."

Vučinić je u karijeri igrao za Lecce, Romu, Juventus te Al Jaziru. Ovo mu je prvi ozbiljniji trenerski pothvat.